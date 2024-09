Chi è Mattia figlio di Totò Schillaci?

La difficile situazione di Rita Bonaccorso

Rita Bonaccorso, l’ex moglie di Totò Schillaci, si trova attualmente in una situazione difficile, vivendo in un camper da sei mesi dopo essere stata sfrattata dalla sua casa a causa di debiti. Intervistata in collegamento da Palermo, Rita ha espresso la sua determinazione a non lasciare la roulotte finché non riavrà la sua casa. “Io voglio la mia casa,” ha dichiarato con chiarezza, sottolineando la necessità di riunire i suoi figli nel calore della loro intimità familiare. “Abbiamo bisogno dell’intimità della famiglia che non abbiamo più… Il debito non c’è e lo dimostrerò in tribunale,” ha aggiunto.





Mattia, uno dei suoi due figli, ha raccontato di come lui e sua sorella siano cresciuti in quella casa e di come tutti i loro ricordi siano ancorati a quel luogo. “È davvero da apprezzare il coraggio di una donna sola che lotta contro tutto e tutti,” ha affermato. Mattia ha affermato che “neanche un uomo avrebbe il coraggio di fare quello che fa mia madre. Mia madre rispetta le leggi.”

Rita ha anche annunciato l’intenzione di scrivere un libro sulla sua esperienza, nel tentativo di condividere la sua storia e le difficoltà che ha affrontato. Durante l’estate, l’ex moglie di Totò ha vissuto un ulteriore trauma: un furto nella sua abitazione. “Ero fuori, mi ero allontanata perché non stavo bene. Quando sono tornata, ho trovato il cancello aperto, le vetrate aperte. Erano entrati i ladri,” ha raccontato, evidenziando quanto sia stata dura la sua situazione.

Nonostante il divorzio avvenuto nel 1996, Totò Schillaci e Rita Bonaccorso hanno sempre cercato di supportarsi a vicenda. L’ex calciatore, attualmente sposato con un’altra donna, ha cercato di pagare i debiti della ex moglie e di acquistare la casa per i loro figli, ma Rita ha rifiutato, affermando la sua innocenza rispetto alla questione debitoria. Mattia ha confermato questa posizione.

Totò Schillaci: una carriera leggendaria nel calcio italiano

Totò Schillaci è un nome che risuona nella storia del calcio italiano. La sua carriera ha abbracciato squadre illustri come il Messina, con cui ha iniziato, e poi la Juventus, per arrivare all’Inter. È diventato davvero famoso durante i Mondiali del 1990, dove è stato il capocannoniere del torneo, portando l’Italia a sognare. Classe 1964, è nato a Palermo il 1° dicembre e ha vissuto per il calcio, la sua vera passione. Nel 1989, all’età di 25 anni, ha raggiunto la Juventus.

Dopo il periodo alla Juventus, ha vestito le maglie dell’Inter e della squadra giapponese Jubilo Iwata fino al termine della sua carriera nel 1999. Il suo matrimonio con Rita Bonaccorso, una parrucchiera e estetista siciliana, è durato dal 1987 al 1995, e dalla loro unione sono nati due figli, Mattia e Jessica. La Bonaccorso ha frequentemente condiviso la sua storia nei salotti televisivi, raccontando delle truffe subite e delle difficoltà economiche.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nel 2018, Rita ha rivelato che la fine del loro matrimonio è stata causata da presunti tradimenti da parte di Totò, un’accusa poi confermata dallo stesso calciatore in vari momenti successivi alla separazione. Dopo il divorzio, Schillaci ha intrapreso altre relazioni significative, dapprima con una donna di nome Prisca, da cui ha avuto una figlia, Nicole, e poi con la showgirl Simona Mattioli, che ha poi denunciato Totò per danni, chiedendo un risarcimento di 10 milioni di euro, sostenendo che la loro relazione avesse compromesso la sua carriera.

La storia di Rita e Totò Schillaci, intrecciata da amore e conflitti, continua a essere un tema di discussione, mostrando il lato umano e complesso di due personalità molto note nel panorama italiano. La lotta di Rita per riottenere la stabilità e i legami familiari, insieme alla carriera e alla vita di Totò, creano un mosaico di emozioni, sfide e speranze.