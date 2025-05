Una studentessa universitaria di 20 anni viene scaraventata fuori dall’auto durante un tornado mentre è al telefono con la madre

Quella che doveva essere una normale giornata di ritorno a casa si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta devastante.





Il 16 maggio 2025, un potente tornado EF-3 ha colpito St. Louis, cambiando per sempre la vita di Mya Grimes, studentessa della Jackson State University. Mya stava guidando verso casa lungo Pershing Avenue quando si è trovata improvvisamente sulla traiettoria del ciclone.

“La giornata era iniziata normalmente, sembrava davvero una scena da film, un vero incubo,” ha raccontato Mya a First Alert 4. Nonostante il cielo minaccioso, aveva deciso di proseguire, incoraggiata da una telefonata del padre: “Qualunque cosa tu stia facendo, fermati e torna subito a casa,” le aveva detto.

Ma il tempo è peggiorato rapidamente. Mya, spaventata dalla pioggia battente e dagli alberi che cadevano tutt’intorno, ha chiamato la madre in preda al panico.

Tina Grimes, la madre, ricorda ancora quel momento angosciante: “Quando ho risposto al telefono, non ero preparata a quello che ho sentito. Lei continuava a ripetere: ‘Mamma, mamma, mi sta prendendo, mi sta prendendo…’ Poi la linea si è interrotta.”

Mya si è ritrovata intrappolata nel tornado: “La mia auto ha iniziato a girare su se stessa, io stringevo il volante e pregavo, urlando ‘Gesù, Gesù,’” ha raccontato. Il parabrezza si è infranto, la portiera si è aperta e Mya è stata sbalzata fuori dall’auto, scivolando per circa 40 metri lungo la strada, fino all’incrocio tra Union e Washington.

Nonostante le ferite, è riuscita a raggiungere un lampione e a segnalare un’ambulanza di passaggio. In ospedale le sono state riscontrate solo ustioni e tagli minori.

Il giorno dopo, Mya ha condiviso la sua esperienza su Instagram, definendo quanto accaduto come una vera protezione divina: “Oggi sono uscita viva da un tornado… non sono fortunata, sono BENEDETTA. DIO MI HA PROTETTA.” Ha invitato tutti a riflettere sull’importanza della fede e della spiritualità, scrivendo: “Per favore, mettetevi in pace con Dio. Non siete mai troppo giovani, troppo lontani, troppo imperfetti o troppo in ritardo.”

La sopravvivenza di Mya è un miracolo che testimonia sia la fortuna che la forza d’animo. Nonostante le ferite e l’auto distrutta, è riuscita a salvarsi. Quella che era iniziata come una giornata qualunque si è trasformata in un potente promemoria della forza della natura e, per Mya, in un momento di fede e rinascita personale.