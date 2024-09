Chi è Melisa Aslı Pamuk, interprete di Asu in Endless Love? Dalla vittoria a Miss Turchia al trionfo come attrice di soap opera.

Melisa Aslı Pamuk, l’attrice turca che interpreta il ruolo di Asu nella popolare serie Endless Love, è stata ospite nella nuova puntata di Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Questa è stata l’occasione per Melisa di condividere la sua storia personale e professionale. Nata ad Haarlem, nei Paesi Bassi, da una famiglia originaria della Turchia, la sua carriera di attrice non era prevedibile all’epoca. Tuttavia, all’età di 13 anni, ha debuttato con il personaggio di Hayal nel cortometraggio Dat zit wel snor, diretto da Tamara Miranda. Successivamente ha deciso di approfondire il suo talento, frequentando diversi corsi di recitazione al Centro Culturale Sadri Alışık.





Dopo aver trascorso alcuni anni nel mondo della moda, a 19 anni Melisa è tornata in Turchia, dove la sua indiscutibile bellezza l’ha portata a trionfare nel concorso di Miss Turchia. Questo successo le ha spalancato le porte della recitazione, facendola debuttare nella serie Yer Gök Aşk, ma è con uno spot pubblicitario per una compagnia telefonica che ha realmente catturato l’attenzione del pubblico turco.

La carriera di Melisa Aslı Pamuk ha visto un notevole salto di qualità con il suo ruolo di Asu Kozcuoğlu in Endless Love (Kara Sevda), una serie che ha riscosso un enorme successo non solo in Turchia, ma anche in tutta Europa, Italia compresa. Il suo personaggio le ha cambiato la vita, rendendola un’icona del piccolo schermo. Oltre a questa importante serie, Melisa ha recitato anche nel film “GDO KaraKedi” e ha partecipato a “La ragazza e l’ufficiale”, evidenziando il suo talento in ruoli diversificati. Recentemente, ha preso parte alla serie Dreams and Realities – La forza dei sogni, continuando ad affermarsi nel panorama televisivo.

Passando alla vita privata di Melisa, lo scorso maggio ha coronato il suo sogno d’amore sposando il calciatore Yusuf Yazıcı. La cerimonia, celebrata in una cornice intima e romantica a Parigi, ha sancito l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, che presto la vedrà diventare madre. Infatti, l’attrice ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, una dolce novità che ha reso ancora più speciale il suo matrimonio.

Melisa Aslı Pamuk è così un esempio di determinazione e talento, capace di conquistare il cuore del pubblico sia come attrice che come figura pubblica, e con il suo imminente viaggio nella maternità, la sua vita continua a essere una fonte d’ispirazione per molti.