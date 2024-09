Chi era Antonella Lopez, la ragazza di 19 anni deceduta nella sparatoria a Molfetta: l’antimafia avvia le indagini

Unativa indelebile colpisce Molfetta dopo la morte di Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni coinvolta in una rissa con colpi di pistola.





Una 19enne, originaria di Bari, è tragicamente deceduta dopo essere stata colpita da un proiettile in una sparatoria avvenuta nel noto lido Bahia Beach, a Molfetta. La giovane, identificata come Antonella Lopez, si trovava nel locale per divertirsi con i suoi amici quando, a seguito di una lite tra diversi gruppi di giovani, è stata colpita alla jugulare. Gli inquirenti stanno indagando sull’eventuale coinvolgimento di clan mafiosi nella vicenda, affidando la questione alla Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Antonella era residente nel rione San Girolamo, alla periferia nord di Bari, ed è stata ferita da un singolo proiettile che le ha attraversato la spalla, infliggendole un colpo mortale. Gli investigatori stanno esaminando se la giovane fosse parte di uno dei gruppi coinvolti nella rissa o se sia stata colpita casualmente. Non è un caso isolato, poiché la vittima era parente di Ivan Lopez, assassinato nel 2021 in un agguato sul lungomare di Bari, un intervento legato secondo gli inquirenti a rivalità mafiose.

La sparatoria è iniziata intorno alle 2.45 e ha coinvolto almeno una decina di giovani. Alcuni di essi, secondo le ricostruzioni, avrebbero estratto armi, portando a un vero e proprio panic tra i presenti. Il proprietario del lido ha descritto la scena come “un inferno”, sottolineando come un episodio simile non fosse mai accaduto nel suo locale. I carabinieri del nucleo investigativo di Bari e Molfetta stanno analizzando sia le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sia le testimonianze dei partecipanti per ricostruire la dinamica degli eventi.

Al momento, sembrerebbe che a sparare sia stato un unico assalitore. “Non è possibile morire a 19 anni in questo modo, indipendentemente dalle motivazioni sottostanti”, ha commentato il sindaco di Molfetta, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia di Antonella e la necessità di un’indagine approfondita per comprendere come siano potute avvenire simili violenze in un contesto sociale così complesso.

Il tragico evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, sollevando interrogativi su come la criminalità organica stia influenzando la vita dei giovani in questa area italiana. Mentre la città è in lutto per la prematura scomparsa di Antonella, c’è una richiesta urgente di giustizia e sicurezza per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.