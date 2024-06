Chi era Clarence Nash: la biografia e la carriera del leggendario doppiatore di Paperino

Chi era Clarence Nash: la Biografia del Doppiatore di Paperino

Clarence Nash, nato a Watonga il 7 dicembre 1904, è universalmente riconosciuto come la prima e storica voce di Paperino in lingua inglese. Oltre a essere un celebre doppiatore, Nash era anche un talentuoso cantante. Sposato con Margaret Seamans fino alla sua morte avvenuta nel 1985, la coppia ha avuto due figli: Kay e Peggy. La sua passione per Paperino non era limitata alla cabina di doppiaggio.





Clarence Nash infatti, portava il personaggio anche nella vita quotidiana, intrattenendo gli studenti della Fremont Elementary School con divertenti gag. Tuttavia, intorno ai 70 anni, dovette ridurre queste esibizioni a causa di problemi alla gola causati dalle difficoltà nel produrre la distintiva voce di Paperino. Anche durante le sessioni di doppiaggio, Nash dovette prendersi numerose pause per evitare eccessivo sforzo alle corde vocali.

La Carriera di Clarence Nash e l’Amicizia con Tony Anselmo

Clarence Nash è stato il primo doppiatore di Paperino in lingua inglese, contribuendo con la sua voce a tutti i film in cui il personaggio è apparso, oltre che in 130 cortometraggi. Per questo motivo, fu soprannominato “Ducky”. Uno dei suoi ultimi lavori fu il doppiaggio del personaggio nel film Canto di Natale di Topolino del 1983, dove era l’ultimo dei doppiatori originali ancora in vita.

Nash è scomparso nel 1985 a causa di leucemia. Prima della sua morte, trascorse gli ultimi tre anni della sua vita insegnando il mestiere di doppiatore a Tony Anselmo, un animatore della Disney che non sembrava preparato a prendere il suo posto. Nash non rivelò mai ad Anselmo della sua malattia. La tomba di Nash, situata nel Cimitero di San Fernando in California dove è sepolta anche sua moglie, presenta un’incisione raffigurante Paperino e Paperina che si tengono per mano, simbolo del legame eterno con il personaggio che ha segnato la sua carriera.