Chi era Mariachiara Bossi, tragicamente travolta da un’auto dopo essere scesa dalla sua auto in panne

Tragedia nel Lodigiano: Mariachiara Bossi è stata investita mentre tentava di segnalare la sua auto in panne; la comunità piange una donna attiva in politica.





Mariachiara Bossi, 47 anni, di Cardano al Campo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La donna è stata travolta da un’auto mentre si trovava in un’area isolata tra Salerano sul Lambro e Lodi Vecchio, dove la sua auto aveva improvvisamente subito una panne. È scesa dalla vettura con l’intenzione di trovare un modo per avvertire gli altri automobilisti, ma nel buio della notte, e con la strada deserta, è stata investita da un altro veicolo pochi minuti dopo.

La prima ricostruzione dei fatti suggerisce che il conducente dell’auto che ha colpito Mariachiara, un uomo di 60 anni, non l’ha vista in tempo utile. Dopo l’impatto, il conducente ha immediatamente chiamato i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimare Bossi è stato purtroppo infruttuoso. È deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Vizzolo Predabissi. I carabinieri stanno indagando per chiarire nei dettagli la dinamica dell’accaduto e entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per le indagini.

Il decesso di Mariachiara ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità locale. Era ben conosciuta a Cardano al Campo, dove viveva con la madre Alberta. La sua vita non è stata priva di sfide, poiché aveva anche vissuto a Gallarate e a Milano nel corso degli anni. Il suo impegno nella politica la rese una figura familiare: nel 2007 e nel 2021 si era candidata alle elezioni municipali a Cardano e Gallarate sostenuta da Forza Italia. La notizia della tragica scomparsa di Bossi è stata comunicata dai leader locali del partito, che si sono detti profondamente addolorati.

Mariachiara lascia nel dolore la madre e la sorella, mentre i familiari stanno affrontando la recente perdita del padre. I funerali si svolgeranno martedì 10 settembre alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio a Cardano al Campo, in provincia di Varese. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva e metteva passione nel suo operato politico e sociale. La comunità si unisce per ricordarla e onorarne la memoria in questo difficile momento di dolore.