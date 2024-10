Chi era Pietro Mastino, il carabiniere deceduto nell’incidente di Alghero: “Aiutò un giovane a non togliersi la vita”

Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale in seguito all’incidente avvenuto ieri lungo la provinciale 19, che ha causato la morte del 55enne Pietro Mastino, carabiniere di Alghero.





Secondo fonti locali, il 34enne, di ritorno a casa da una serata con gli amici verso Sassari, avrebbe invaso la carreggiata opposta provocando l’impatto tra la sua Fiat Panda e la Seat Ibiza del carabiniere.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ipotizzando un colpo di sonno o un malore. Dopo essere stato ricoverato all’ospedale Civile di Alghero, è stato trasferito al Santissima Annunziata di Sassari e ora è sotto custodia delle forze dell’ordine.

Chi era Pietro Mastino, il carabiniere morto

Pietro Mastino, 55 anni, serviva nell’Arma da circa 30 anni e lavorava nella centrale operativa. Era noto per la sua empatia e per aver sventato un tentato suicidio. Il fratello descriveva il suo amore per il lavoro e la sua innata empatia.

Passioni e interessi di Pietro Mastino

Il carabiniere amava la musica, la pittura e dipingeva paesaggi della sua terra durante il tempo libero. Era anche un appassionato cantante e si divertiva a interpretare canzoni.

Il dolore per la perdita di Pietro Mastino è profondo tra i colleghi e la comunità locale.