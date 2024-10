Chi era Valeria Vertaglio, deceduta nell’incidente in via Marina mentre accompagnava i figli a scuola

Sposata e mamma di due bimbi piccoli, Valeria Vertaglio, 42 anni, è stata investita e uccisa oggi a Napoli. L’hanno travolta mentre attraversava via Marina sulle strisce, dopo aver accompagnato i figli a scuola. È successo proprio sulla corsia preferenziale dove c’è il passaggio pedonale col semaforo: l’impatto è stato così forte che l’ha sbalzata per una decina di metri, finendo a terra. I soccorsi sono stati inutili, e il personale del 118 non ha potuto far altro che certificare il decesso. Questa è la 21esima vittima di incidenti stradali quest’anno a Napoli, e la comunità è in lutto per la famiglia.





Le indagini sull’incidente mortale

Non si sa ancora bene come sia andata. Il ragazzo di 22 anni che guidava la Fiat Panda che ha investito Valeria è stato sottoposto a test per alcol e droga, e si aspetta il risultato. L’auto è stata sequestrata e la patente gli è stata ritirata. L’incidente è avvenuto stamattina, martedì 1 ottobre 2024, attorno alle 8:30, in via Alessandro Volta, vicino al parcheggio Brin dell’Anm. Valeria stava attraversando la strada per andare dall’altra parte, proprio mentre la macchina l’ha travolta.

Ora si sta cercando di capire cosa sia successo. Sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, del reparto Infortunistica Stradale, sotto il comando del generale Ciro Esposito, insieme al magistrato di turno. Dopo l’incidente, la corsia preferenziale centrale di via Marina, in via Alessandro Volta, è stata chiusa al traffico. Hanno messo il nastro bianco e rosso per delimitare l’area e hanno anche fermato la linea del tram. Il traffico è andato in tilt.

Il consigliere Aiello ha detto: “Strade asfaltate come piste da corsa”

C’è tanta tristezza nel quartiere per quello che è successo. Il consigliere Giuseppe Aiello della III Municipalità ha espresso le sue condoglianze:

Purtroppo, dobbiamo ammettere che da quando hanno asfaltato alcune strade come Via Alessandro Volta, Via Arenaccia, Via Capodimonte, Via Milano, Via Amerigo Vespucci, Via Marina, Corso Amedeo di Savoia e Corso Vittorio Emanuele, queste sono diventate simili a piste da corsa. Non è giusto che succedano ancora tragedie del genere. Gli incidenti stradali sono un problema serio, con troppe morti e feriti. Bisogna intervenire subito per rendere le strade di Napoli più sicure.

Il Presidente della Commissione lavoro e giovani, Luigi Musto (Manfredi Sindaco), ha detto:

Perdere una vita in queste circostanze è un dolore enorme per tutta la comunità. Non possiamo più accettare che continui a succedere. È fondamentale che non ci siano più incidenti mortali in zone così frequentate, soprattutto vicino a scuole e edifici pubblici. Dobbiamo assicurarci che episodi come questo non capitino più. Serve un’immediata ispezione e misure che rendano le strade più sicure per pedoni e automobilisti, specialmente nelle corsie preferenziali, dove spesso succedono gravi incidenti.

Il consigliere della Municipalità 4, Roberto Sarno, ha manifestato il suo dolore per questa tragedia, aggiungendo:

Sto da tempo lottando per migliorare la sicurezza stradale in questa zona, consapevole dei rischi per chi la attraversa. Questo incidente, che ha portato via una madre, sottolinea quanto sia urgente intervenire per evitare simili tragedie. È fondamentale proteggere i cittadini.