“Chiara Ferragni appare triste e attraversa un momento difficile”, l’influencer fotografata a Milano

La celebre influencer Chiara Ferragni è tornata protagonista della scena milanese, circondata dalla sua famiglia e dall’amica del cuore Veronica Ferraro. La giovane imprenditrice digitale, accompagnata dal suo fedele bodyguard, è stata avvistata nelle strade di Milano in un momento di ricerca interiore e visibilità.





Le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi mostrano Chiara Ferragni in compagnia della madre Marina Di Guardo, delle sorelle Valentina e Francesca, e dell’amica Veronica Ferraro, mentre si gode del tempo trascorso in un ristorante di piazza del Carmine a Brera. Secondo la rivista di Gossip, la Ferragni sembra attraversare un periodo non proprio roseo, con sorrisi rari sul suo volto, eccezion fatta per quelli rivolti alla fotocamera dell’iPhone.

Recentemente, Chiara Ferragni ha guadagnato oltre ventimila nuovi follower grazie alla vicenda del dissing tra il rapper Fedez e Tony Effe, di cui è stata involontaria protagonista. La giovane imprenditrice ha espresso il suo disappunto nei confronti del brano “Allucinazione Collettiva”, scritto da Fedez, definendolo una “finta canzone romantica, priva di sincerità” e un “atto violento” considerando i mesi difficili trascorsi.

Nonostante la fase complicata, Chiara Ferragni sta cercando di riconquistare il suo spazio nel panorama della moda. Durante la Milano Fashion Week, ha partecipato al gala dedicato alla sostenibilità, dimostrando il suo impegno verso tematiche importanti per l’industria fashion.

Nonostante i momenti di difficoltà, Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, sia per la sua vita privata che per il suo impegno nel mondo della moda e dell’intrattenimento. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi della celebre influencer, pronta a riconquistare la serenità e la visibilità che l’hanno resa un’icona dei social media.