Chiara Ferragni è stata eletta come Icona della moda internazionale e ha ritirato il premio a Madrid indossando un abito di paillettes

Chiara Ferragni ha recentemente conquistato Madrid, dove ha ricevuto il titolo di International Fashion Icon ai Vanitatis Awards, sottolineando la sua crescente notorietà a livello globale nel mondo della moda.

Chiara Ferragni ha compiuto un viaggio lampo a Madrid, passando solo 24 ore nella capitale spagnola per partecipare a una serata di gala che l’ha vista nuovamente protagonista. In Italia, la Ferragni è attualmente coinvolta in una vicenda legale relativa a un’accusa di truffa aggravata legata a un caso riguardante pandoro e uova di cioccolata. Contrariamente a queste difficoltà, è stata accolta ai Vanitatis Awards, manifestazione che celebra le icone della moda, dove le è stato conferito il premio di Icona di Moda Internazionale. “Madrid sta diventando per me una seconda casa; amo trascorrere il mio tempo qui”, ha dichiarato l’imprenditrice, sottolineando la sua intensificata attenzione verso mercati esteri.





Chiara Ferragni in total look Palomo Spain

Il Fascino del Total Black di Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni, il total black rappresenta l’apice dell’eleganza e della raffinatezza, diventando il colore preferito per le sue apparizioni in eventi di gala. Dalla ripresa degli eventi di moda, la Ferragni ha scelto questo look in molte occasioni, dimostrando che si tratta di una scelta sicura. Ad esempio, il nero ha caratterizzato il suo revenge dress indossato in occasione di una mostra a Venezia, perfetto anche per la Settimana della Moda di Monte Carlo. La scelta del total black ha continuato a trionfare anche nei recenti CMFT Grant 2023 e durante la Milano Fashion Week, evidenziando la sua capacità di interpretare il nero in chiave sempre innovativa e affascinante.

Chiara Ferragni premiata ai Vanitatis Awards

Rinascita e Focus su Nuovi Mercati

Il riconoscimento ricevuto ai Vanitatis Awards rappresenta una boccata d’ossigeno per Chiara Ferragni in un periodo ancora complesso della sua carriera. Negli ultimi mesi ha affrontato sfide significative, tra cui le conseguenze del caso Balocco, che ha influito negativamente sulle collaborazioni e sulla sua visibilità online. La perdita di follower e la chiusura del negozio a Milano hanno evidenziato la necessità di un cambio di strategia. Per affrontare queste difficoltà, Chiara ha spostato la sua attenzione verso la Spagna e la Grecia, dove ha già inaugurato nuovi punti vendita. Recentemente, ha intrapreso una collaborazione con un marchio spagnolo di bellezza, segnando una nuova fase della sua carriera post crisi.