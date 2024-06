Chiara Ferragni ha suscitato critiche per il suo look al concerto di Karol G: “Ma che abbigliamento avete scelto?”

Recentemente, Chiara Ferragni si è fatta notare frequentando numerosi eventi mondani, circondata da amici e familiari. L’ultima uscita pubblica dell’influencer è stata al concerto della cantante colombiana Karol G. In tale occasione, Ferragni era in compagnia di sua sorella Francesca e del make-up artist Manuele Mameli, con i quali non ha perso l’occasione di scattarsi il tradizionale selfie.





Durante l’evento, Chiara ha avuto anche l’opportunità di incontrare Karol G nel backstage, momento durante il quale ha colto l’occasione per una foto con la cantante. Tuttavia, è stato proprio in questo contesto che l’influencer ha ricevuto numerose critiche per il suo look. Chiara Ferragni indossava un body cut-out color tortora, abbinato a una minigonna azzurra con borchie e una giacca oversize delle stesse tinte, completando il tutto con un paio di stivali neri.

Karol G, d’altra parte, era vestita con un body nude impreziosito da brillantini, un pareo rosso e stivali bianchi. Questi outfit, tuttavia, non hanno incontrato il favore del pubblico sui social media, con alcuni utenti che hanno espresso disapprovazione per le scelte stilistiche delle due. Commenti come “Più soldi hanno, meno sanno vestirsi”, “Sono io o gli outfit sono orribili?” e “Chiara vestita sempre peggio” sono stati tra i più ricorrenti.

Le critiche su internet non sono una novità per Ferragni, che spesso diventa oggetto di commenti severi riguardo i suoi abbinamenti di moda. Nonostante ciò, l’influencer continua a documentare regolarmente i suoi outfit attraverso i “fit-check” nei luoghi più glam, come gli ascensori o nella sua cabina armadio. Questa continua esposizione la rende soggetto frequente di dibattiti e opinioni contrastanti sui social, dimostrando come anche le figure più seguite non siano immuni da feedback negativi.