Chiara Ferragni, il messaggio femminista impresso sulla maglietta. Successivamente, il tatuaggio inaspettato

La vita di Chiara Ferragni ha subito un cambiamento significativo. Dopo il controverso episodio del Pandoro e la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale sta cercando di modificare non solo il suo stile personale, ma anche il contenuto del suo profilo Instagram. Recentemente, dopo un’interruzione di oltre sei giorni sui social media, Chiara ha condiviso un carosello di fotografie che catturano alcuni momenti del suo ultimo weekend di vacanza con i figli Leone e Vittoria. È impossibile non notare la sua maglietta bianca con la scritta nera che veicola un messaggio femminista di forte impatto, divenuto subito virale.





Il messaggio

L’imprenditrice digitale contribuisce così alla battaglia per i diritti delle donne, ricevendo ammirazione da parte del web. Il suo messaggio intende rompere gli schemi e promuovere la libertà. In veste di giovane donna e madre, Chiara ha sempre cercato di comunicare tematiche legate ai diritti femminili; questa volta ha scelto di farlo senza alcun accessorio di lusso, ma focalizzandosi esclusivamente sul messaggio stampato sulla maglietta: «fuck patr**rcato». Sfoggia capelli raccolti in uno chignon disordinato e un aspetto privo di trucco.

Tra le numerose foto pubblicate, si può anche notare quella che ritrae il tatuaggio di Chiara Ferragni: «love not dead», un’affermazione che indica che l’amore non muore. Questa frase tatuata sembra voler trasmettere una sottile critica: l’imprenditrice continua a credere nell’amore, senza alcuna riserva.