Chiara Ferragni vola in Sicilia per le nozze di Diletta Leotta con un trolley da 4mila euro

Chiara Ferragni parte per la Sicilia per partecipare alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, sfoggiando accessori di lusso durante il viaggio.





Chiara Ferragni è partita alla volta della Sicilia per assistere al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che si terrà sabato 22 giugno a Lipari. La celebre influencer ha condiviso sui social la sua partenza, mostrandosi entusiasta di partecipare al grande evento che si svolgerà nella pittoresca isola di Vulcano. La coppia, infatti, convolerà a nozze nella chiesa di Lipari, mentre il ricevimento e la festa avranno luogo a Vulcano, con numerosi ospiti VIP attesi.

Di recente tornata da una breve vacanza a Capri con amici, Chiara ha mostrato sui social i suoi primi look estivi. Ora, la curiosità è tutta per il suo outfit per il matrimonio di Diletta Leotta.

Gli accessori per il viaggio di Chiara Ferragni

Per il suo viaggio, Chiara Ferragni ha scelto un look comodo e casual, indossando jeans boyfriend, sneakers bianche, una felpa rosa e una t-shirt bianca a coste. Tuttavia, sono stati i suoi accessori di lusso a catturare l’attenzione: l’immancabile borsa bauletto in pelle di Miu Miu, un cappello da baseball con la scritta “Capri” acquistato durante la vacanza, e un trolley firmato molto amato dalle celebrità.

Chiara Ferragni in aeroporto con la valigia firmata Dior

Chiara Ferragni è stata avvistata in aeroporto con una valigia media DiorTravel in jacquard tecnico Dior Oblique blu. Questo elegante bagaglio presenta il classico design con le cifre della Maison e la firma “Christian Dior Paris” al centro. Il modello scelto dall’influencer è ideale per viaggi brevi o fughe nel weekend e ha un costo di 3900 euro sul sito del brand. Chiara, inoltre, sfoggia da anni una tote bag con la stessa texture firmata Christian Dior, che utilizza soprattutto per le giornate estive in spiaggia.

Il viaggio di Chiara Ferragni per il matrimonio di Diletta Leotta è solo l’ultima occasione in cui l’influencer mostra il suo inconfondibile stile e l’attenzione ai dettagli, confermandosi ancora una volta un’icona di moda e tendenze.