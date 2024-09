Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini, svela la fidanzata dopo il coming out: guarda le immagini

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, condivide su Instagram la foto con la fidanzata: dopo un lungo percorso personale, un passo significativo verso la libertà.





Mostrare l’inizio di un amore sui social può generare un’intensa emozione. C’è una sorta di friccicore che accompagna la decisione di condividere con il mondo virtuale un momento così cruciale della propria vita. Mentre le “persone comuni” possono temere le dicerie e le reazioni dei loro amici, per i personaggi famosi la situazione si complica notevolmente. Chi è nel mondo dello spettacolo deve affrontare la diffusione dei propri fatti personali in ogni dove, sia in modo positivo che negativo.

Dopo aver condiviso tramite una storia su Instagram una foto che la ritrae con una ragazza, Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha quasi ufficializzato la sua relazione ai suoi quasi 60.000 follower. La misteriosa giovane di cui si parla è una ragazza mora, probabilmente coetanea di Chiara, ma sono pochi i dettagli a disposizione. Non è stata taggata e i loro volti sono coperti da un telefono: le due protagoniste si trovano in un ascensore, scattando un selfie con il riflesso sullo specchio, il che rappresenta un eccezionale modo per rivelarsi senza esporsi troppo. Ciò ha suscitato una crescente curiosità tra i follower.

È chiaro che potrebbe non trattarsi semplicemente di una buona amica, altrimenti perché nascondere il volto della giovane? La domanda che molti si pongono è: Chiara deciderà di rendere pubblico questo nuovo e commovente capitolo della sua vita, proprio come sta facendo con il racconto del suo viaggio di superamento dell’ansia e degli attacchi di panico?

Condividere pubblicamente il proprio percorso di rincorsa alla rinascita e all’autonomia è un passo coraggioso. Chiara ha raccontato di aver ricevuto suggerimenti dalla sua psicologa per riappropriarsi di attività quotidiane come andare a fare colazione da sola o andare shopping in solitaria. “Ho condiviso con voi un consiglio che mi ha dato la mia psicologa,” ha scritto il 19 ottobre 2023, “per affrontare le piccole attività che, dopo gli attacchi di panico, risultano impossibili con chi non è familiare.” Chiara ha voluto evidenziare che molte persone vivono simili esperienze senza sentirsi libere di esprimerle, per paura del giudizio altrui. Ma, ricevendo numerosi messaggi di identificazione, ha deciso di documentare la sua esperienza per aiutare chi, come lei, ha bisogno di un supporto per riconquistare la propria vita.

Nata il 2 maggio 2000, Chiara gioca per la Roma femminile, squadra con la quale è tesserata fin da giovane. È anche la social media manager della madre, una relazione che ha contribuito a consolidare il loro rapporto di complicità. Lorella ha rivelato durante un’intervista a Silvia Toffanin nel 2021 che Chiara gestisce tutti i contenuti social relativi alla sua carriera.

Nel corso di aprile 2023, Chiara ha attirato l’attenzione mediatica in seguito a una risposta su Instagram riguardante le sue preferenze sentimentali. Di fronte a numerosi quesiti sul suo orientamento sessuale, ha dichiarato: “Non amo le etichette. Mi interessa una persona per il suo essere, indipendentemente dal genere. Potrei innamorarmi di un ragazzo come di una ragazza.” Le sue affermazioni hanno creato un forte interesse mediatico, il quale l’ha sorpresa e non ha più voluto approfondire, affermando di aver già espresso tutto ciò che doveva dire.

Lorella Cuccarini, commentando la reazione suscitata dalle parole della figlia, ha dichiarato: “Non comprendo perché ci sia stato tutto questo clamore per una semplice affermazione. Lei è adulta e libera di esprimersi come desidera. Se dovesse fidanzarsi con un’altra donna, non ci sarebbero problemi, così come non ci sono barriere nella nostra famiglia.” Entrambi i genitori di Chiara hanno sempre sostenuto l’importanza di scegliere il percorso che porta alla felicità.