Chieti, sparisce mentre va a scuola: preoccupazione per la scomparsa di Chiara Casturà, 15 anni

Le ricerche per trovare Chiara Casturà, la quindicenne scomparsa da Santa Maria Imbaro, proseguono senza risultati positivi. Dopo aver lasciato casa per andare a scuola martedì 1° ottobre, la ragazza non ha fatto ritorno, preoccupando famiglia e autorità.





Le autorità, in particolare i Carabinieri di Lanciano, hanno avviato immediatamente le ricerche nella regione Abruzzo. Nonostante gli sforzi impiegati finora, non ci sono ancora notizie sulla scomparsa della giovane. Si sta cercando di ricostruire i suoi spostamenti nella mattinata del 1° ottobre, con l’obiettivo di ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

Al momento della scomparsa, Chiara indossava jeans, una felpa rossa e una canotta nera. È alta 1.70 cm, ha occhi castani e capelli lunghi dello stesso colore. Le ricerche sono state estese a livello nazionale e numerosi annunci riguardanti la sua scomparsa sono stati diffusi sui social.

Gli investigatori non escludono la possibilità che la ragazza si sia allontanata per raggiungere il fidanzato, ma al momento non ci sono certezze su questa ipotesi. Chiunque abbia informazioni su Chiara è invitato a contattare i Carabinieri di Lanciano per contribuire alle indagini.

Al momento non ci sono nuove informazioni riguardanti la scomparsa di Chiara Casturà, ma le autorità continuano a lavorare senza sosta per trovare la giovane. Si spera che l’appello alle testimonianze possa portare a una svolta nelle ricerche e consentire di riportare Chiara sana e salva alla sua famiglia.