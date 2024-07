Cinghiate e pugni a coppia omosessuale a Roma, l’aggressione in un video

Una coppia gay aggredita a Roma, con un video che mostra la violenza omofobica, spinge il Gay Help Line a chiedere aiuto per identificare i responsabili.Una coppia gay, mentre attraversava la strada a Roma, è stata vittima di una brutale aggressione omofobica da parte di un gruppo di persone, tra cui una donna. Il Gay Help Line ha reso pubblico il video dell’aggressione, chiedendo aiuto per identificare i responsabili.





La Violenza Omofobica

Il Gay Help Line ha sottolineato che ancora altre aggressioni contro Lgbt+ sono state segnalate al servizio. I due ragazzi, dopo una serata Lgbt+ a Roma, sono stati aggrediti alle 4 di notte. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un’auto ha tagliato loro la strada e si è fermata. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi. Nessuno ha intervenuto, se non per filmare l’accaduto.

La Decisione di Pubblicare il Video

Dopo essere andati al pronto soccorso, le vittime hanno deciso di denunciare l’accaduto alla polizia e hanno chiamato il Gay Help Line, un contact center antiomobitransfobia, per ricevere supporto legale. Il video è stato pubblicato per chiedere aiuto a chi li riconosce di segnalare i responsabili al 800 713 713 o alle forze dell’ordine.

La Rete di Supporto

Il Gay Center ha sottolineato l’importanza di segnalare queste aggressioni per proteggere la comunità Lgbt+. Il Gay Help Line è un servizio fondamentale per offrire supporto legale e psicologico alle vittime di violenza omofobica. Questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di misure per prevenire queste aggressioni.La violenza omofobica è una minaccia che colpisce non solo le persone Lgbt+, ma anche la società intera. È essenziale che tutti si uniscano per combattere questa discriminazione e proteggere i diritti di ogni individuo, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.Recentemente, il Gay Help Line ha ricevuto diverse segnalazioni di aggressioni contro Lgbt+, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza e di misure per prevenire queste violenze. Il Gay Center continua a sostenere la comunità Lgbt+ e a promuovere la tolleranza e l’accettazione.