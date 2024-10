Civitavecchia, violento temporale provoca caos nella circolazione e allagamenti diffusi

Civitavecchia è stata colpita da un nubifragio di notevoli proporzioni, che ha provocato gravi allagamenti e disagi alla circolazione stradale, in particolare nella zona sud della città. Le intense piogge hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti, con San Gordiano che rappresenta una delle aree più colpite, dove le strade sono state sommersione dall’acqua e la via Aurelia è parzialmente inaccessibile, ostacolando i collegamenti con Santa Marinella.





Civitavecchia: nubifragio causa circolazione in tilt e allagamenti

La situazione al ponte vicino al ristorante “l’Ideale” è particolarmente critica, con molte auto e mezzi pesanti intrappolati nell’acqua. I conducenti, in attesa di soccorsi, hanno attivato le quattro frecce, mentre la circolazione rallenta drasticamente. Anche il Casaletto Rosso ha registrato una situazione simile, con il vicino fosso che ha straripato, contribuendo a un ulteriore deterioramento delle condizioni stradali.

Nonostante la gravità dell’episodio meteorologico, la Protezione Civile non aveva emesso alcun allerta preventiva, lasciando molti cittadini senza informazioni chiave per affrontare questa emergenza. Si stima che, nelle ultime ore, siano caduti circa 129 mm di pioggia su Civitavecchia, aggravando una situazione già critica a causa delle piogge recenti che avevano saturato il terreno.

Le autorità locali hanno già avvertito che le precipitazioni potrebbero continuare anche nelle prossime ore. In questo contesto, la Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di adottare misure di prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare il transito in sottopassi e nei locali seminterrati a rischio di allagamento. Settori come la SS Aurelia, in particolare nel tratto compreso tra Civitavecchia e Santa Marinella, sono fortemente allagati a causa della piena del fiume Marangone, rendendo il percorso impraticabile.

Ulteriori disagi sono stati riscontrati anche nei parcheggi, come quello della stazione ferroviaria, parzialmente sommerso. In tale contesto, le autorità locali raccomandano ai cittadini di non spostare i veicoli a meno che non sia strettamente necessario, per prevenire incidenti e danni ulteriori. La situazione è in costante monitoraggio, e potrebbero essere necessari interventi straordinari per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel territorio colpito dal nubifragio.