Collisione tra treno passeggeri (con 300 persone a bordo) e treno merci: almeno 4 vittime e decine di feriti

Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto nella notte in Repubblica Ceca è drammaticamente salito a quattro morti, con decine di feriti, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare sul luogo della tragedia.





L’incidente, che ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri, è avvenuto nei pressi di Pardubice, nella parte centrale del paese. La compagnia ferroviaria Sprava Zeleznic ha confermato la collisione, che ha scosso profondamente la comunità locale.

Le immagini diffuse sui social media mostrano l’entità della devastazione: i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per ore per estrarre i viaggiatori dalle carcasse dei vagoni distrutti. Circa 300 passeggeri erano a bordo del treno espresso che viaggiava da Praga a Kosice, in Slovacchia. Secondo il canale di notizie CT24, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, vicino alla stazione ferroviaria situata a circa 100 km a est della capitale Praga.

La tragedia si è verificata su uno dei principali corridoi ferroviari del Paese, causando un’interruzione significativa del traffico ferroviario. Il primo ministro ceco ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, sottolineando la gravità dell’evento.

Un dettaglio allarmante è emerso: il treno merci trasportava carburo di calcio, una sostanza chimica industriale pericolosa. Fortunatamente, i primi due vagoni erano vuoti, evitando così una potenziale catastrofe ambientale. Il ministro dei trasporti Martin Kupka, insieme al ministro degli Interni, si è recato sul luogo dell’incidente e ha dichiarato in un briefing televisivo che è troppo presto per fare ipotesi sulla causa dello schianto.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Nel frattempo, i residenti di Pardubice e delle aree circostanti sono in stato di shock, mentre le operazioni di soccorso e ripristino continuano senza sosta.

Secondo ulteriori informazioni raccolte online, l’incidente ha messo in luce alcune preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie ceche. Alcuni esperti suggeriscono che potrebbero esserci stati problemi di manutenzione o errori umani che hanno contribuito alla collisione. Le autorità stanno ora esaminando attentamente tutte le possibilità per prevenire futuri disastri.

In conclusione, la tragedia ferroviaria di Pardubice ha lasciato una ferita profonda nel cuore della Repubblica Ceca. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, mentre il paese si stringe attorno alle famiglie colpite da questa sciagura.