Colpita da una scossa elettrica durante le pulizie in un locale: deceduta a 38 anni dopo settimane di sofferenza

Tragedia a Palermo, dove la 38enne Mimma Faia ha perso la vita dopo un lungo periodo di sofferenza. La donna era rimasta vittima di un drammatico incidente lo scorso 4 ottobre mentre stava svolgendo il suo lavoro in un locale situato in Via dei Mille, nei pressi di via Paolo Balsamo. Durante la pulizia del pavimento, una scarica elettrica l’ha colpita improvvisamente, causando gravi danni che si sono rivelati fatali.





I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente e, nonostante siano riusciti a rianimarla sul posto, le condizioni di Mimma sono apparse critiche fin da subito. Trasportata d’urgenza al Policlinico, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove è rimasta in coma fino al giorno della sua morte. La donna ha lottato tra la vita e la morte per oltre due mesi, ma le sue condizioni non hanno mai permesso miglioramenti significativi. Alla fine, il suo cuore ha smesso di battere.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla notizia della scomparsa di Mimma Faia, che lascia tre figli: Carmelo, Christian e Cristina. La sua famiglia e i suoi amici hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo, pregando incessantemente per lei. Il dolore per la sua perdita è stato espresso anche dalla parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Roccella, che ha voluto ricordarla con parole toccanti. “Un grande e ingiusto dolore colpisce oggi la nostra Comunità – abbiamo pregato… abbiamo sperato… Ora Mimma è al cospetto di Dio. Il Signore l’accolga nel Suo Regno di luce e di pace”, si legge in un messaggio condiviso dalla parrocchia.

L’annuncio della morte di Mimma è stato dato dal figlio attraverso i social media. In un post commovente, il giovane ha scritto: “Riposa in pace amore mio – grazie di tutto quello che hai fatto per me. Prenditi sempre cura di noi come hai sempre fatto. Ti amo amore mio”. Questo messaggio ha raccolto numerosi commenti di solidarietà e vicinanza alla famiglia, con molte persone che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per questa tragica perdita.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. Gli investigatori stanno analizzando l’impianto elettrico del locale dove si è verificato il dramma per capire se ci siano stati malfunzionamenti o negligenze che possano aver causato la scarica elettrica fatale. La polizia sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di garantire impianti elettrici a norma per evitare tragedie simili. La morte di Mimma Faia rappresenta un caso doloroso che richiama l’attenzione sulla necessità di prevenire incidenti sul lavoro attraverso controlli rigorosi e misure preventive adeguate.

Durante i giorni trascorsi in ospedale, la famiglia di Mimma non l’ha mai lasciata sola. Parenti e amici si sono alternati al suo capezzale, pregando e sperando in un segnale positivo. Tuttavia, le condizioni critiche in cui versava fin dall’inizio non hanno lasciato spazio a molte possibilità di recupero. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche nella comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia per offrire sostegno in questo momento così difficile.

La parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Roccella ha voluto dedicare un pensiero speciale ai figli della donna, invitandoli a trovare forza nella fede. “Chiediamo la luce e la forza della fede per i suoi figli, Carmelo, Christian e Cristina, perché possano vivere questo ingiusto e doloroso momento con la sicura speranza nel cuore, che loro amata mamma vive al cospetto di Dio e da lì non mancherà di ricordarli costantemente al Signore e di accompagnarli per tutta la loro vita”, si legge nel messaggio.