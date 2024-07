Com’è arredata la camera da letto di Fedez: lampada a forma di hamburger sul comodino e letto “fluttuante”

Dopo mesi di rumors e speculazioni, Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato la loro separazione. Se da un lato Chiara ha mantenuto l’enorme attico a City Life, dall’altro Fedez ha preso una nuova casa a Piazza Castello, che sta lentamente arredando con pezzi di design, opere d’arte e accessori super originali.





Nelle ultime ore, Fedez ha concesso ai suoi followers un micro tour social della sua camera da letto, stanza che al momento sembra condividere col cane Silvio. La camera non è troppo grande, ha le pareti bianco ghiaccio, il parquet di legno e delle tende grigie. Al centro c’è il letto matrimoniale con una struttura di design tutta in legno che sembra essere sospesa in aria, probabilmente personalizzata appositamente per la camera. Ai piedi del letto ci sono due gradini di marmo scuro.

La lampada a forma di hamburger sul comodino

Il dettaglio che non è passato inosservato nella camera da letto di Fedez? Accanto al cuscino ha una lampada a forma di hamburger firmata Undercover x Medicom, venduta sui siti di design vintage a 254 euro. La stanza ha inoltre un bagno privato, separato dall’ambiente “da notte” da porte con vetri trasparenti, proprio come nelle suite degli hotel di lusso. Il bagno è arredato con pezzi grigio scuro, ha due lavandini, un lampadario che sembra essere una lampada da scrivania (ma appesa al soffitto) e un maxi specchio rotondo in cui il rapper ama scattarsi i selfie.

La nuova casa di Fedez: un rifugio lontano dai riflettori

La nuova casa di Fedez a Piazza Castello sembra essere un rifugio lontano dai riflettori, dove il rapper può trovare pace e tranquillità dopo la separazione da Chiara Ferragni. L’appartamento è arredato con gusto e personalità, riflettendo la passione di Fedez per il design e l’arte. Tra i pezzi più originali, oltre alla lampada a forma di hamburger, c’è anche il flipper dei Ghostbusters e la cameretta dei figli con tanto di scivolo e lampada del film Up.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati una delle coppie più seguite e discusse del mondo dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore, iniziata sui social, è stata raccontata attraverso foto, video e documentari, fino all’annuncio della separazione. La loro rottura ha suscitato grande interesse e curiosità, con molti fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma.

La nuova casa di Fedez a Piazza Castello rappresenta un nuovo inizio per il rapper, che dopo la separazione da Chiara Ferragni ha deciso di prendersi del tempo per sé. L’appartamento, arredato con gusto e personalità, è un rifugio dove Fedez può trovare pace e tranquillità, lontano dai riflettori e dalle pressioni della vita pubblica. Nonostante la separazione sia stata una scelta difficile, Fedez sembra determinato a guardare avanti e a concentrarsi sul suo percorso personale e professionale. La sua nuova casa è un simbolo di questo nuovo capitolo della sua vita, in cui la privacy e l’autenticità sono al centro.