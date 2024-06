Come finisce Alfredino – Una storia italiana: Cast, Trama ed Episodi della Miniserie di Rai 1

Alfredino – Una storia italiana, la nuova miniserie di Rai 1: Cast, Trama ed Episodi

Alfredino – Una storia italiana, è la miniserie che andrà in onda su Rai 1 e che racconta i tragici eventi di Vermicino del 1981. Una storia profondamente toccante che coinvolge un cast stellare, pronto a trasmettere tutte le emozioni legate a questo dramma che ha segnato l’Italia intera.





Cast della serie tv Alfredino – Una storia italiana

A partire da questa sera, potremo vedere sullo schermo un gruppo di attori di primo livello. Il ruolo della madre di Alfredino, Franca Rampi, è interpretato da Anna Foglietta, mentre il padre, Ferdinando Rampi, ha il volto di Luca Angeletti. Il piccolo Alfredino Rampi è interpretato da Kim Cherubini. Nel team degli psicologi, troviamo Rita Di Iorio e Daniele Biondo, interpretati rispettivamente da Gelsomina Pascucci e Francesco Gaudiello.

Il cast include anche figure di rilievo come Francesco Acqueroli nel ruolo del comandante dei vigili del fuoco Elveno Pastorelli, determinato a scavare un pozzo parallelo per raggiungere il bambino, e Vinicio Marchioni, che presta il volto a Nando Broglio, il vigile del fuoco che tentò di incoraggiare il piccolo durante le operazioni di salvataggio. A completare questo straordinario cast ci sono Beniamino Marcone nel ruolo del pompiere Marco Faggioli; Giacomo Ferrara come speleologo Maurizio Monteleone e Valentina Romani (nota per Mare Fuori) nei panni della geologa Laura Bortolani.

La nascita della Protezione Civile

Alla trama principale si aggiungono altri personaggi chiave come Daniele La Leggia, che interpreta Tullio Bernabei, e Riccardo De Filippis nel ruolo di Angelo Licheri, noto come “l’Angelo di Vermicino”, che fu l’ultimo a tentare di salvare Alfredino. Un’altra presenza significativa nel cast è Massimo Dapporto, che interpreta l’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il quale visitò il luogo dell’incidente e sollecitò la creazione di una struttura fissa per la Protezione Civile Italiana, a seguito delle carenze riscontrate nei soccorsi.

La trama della miniserie Alfredino

Alfredino – Una storia italiana ci riporta alla tragica vicenda di Alfredino Rampi, un bambino che nel 1981 cadde in un pozzo artesiano. L’evento, seguito in diretta televisiva da circa 21 milioni di telespettatori, venne definito come il caso emblematico della Tv del dolore. Nonostante i numerosi tentativi di salvataggio e il caos mediatico che ne seguì, il piccolo non riuscì a salvarsi e la sua morte venne annunciata in diretta, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva degli italiani.

Se da un lato la tragedia di Alfredino portò un’onda di desolazione, dall’altro costituì il punto di svolta per la nascita della Protezione Civile Italiana, con l’allora Presidente Pertini che recepì le mancanze segnalate dalla madre di Alfredino e promosse la creazione di una struttura organizzata per affrontare le emergenze.

La miniserie non si limita però a raccontare solo questo dramma, ma ci offre uno spaccato dell’Italia di quei tempi, tra eventi storici e sociali come l’attentato al Papa, la Loggia P2 e le Brigate Rosse. Un’opera che promette di essere non solo un racconto accurato dei fatti, ma anche una riflessione su un periodo complesso e significativo della storia italiana.

Questa miniserie è non solo un tributo a Alfredino Rampi e alla sua famiglia, ma anche un’opportunità per riflettere sui progressi fatti in termini di organizzazione dei soccorsi e di solidarietà nazionale. Non perdere l’appuntamento con Alfredino – Una storia italiana, stasera su Rai 1.