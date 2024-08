Come finisce Donne, regole… e tanti guai: il film controverso segnato dalla crisi di Lindsay Lohan

Donne, regole… e tanti guai è un film che affronta il complesso tema degli equilibri femminili. Tuttavia, la realizzazione di questo progetto è stata funestata da diversi problemi, in particolare a causa del comportamento di Lindsay Lohan, protagonista della pellicola.





Donne, regole… e tanti guai: la trama

Il film, originariamente intitolato Georgia Rule, è andato in onda nel 2007 ed è diretto da Garry Marshall. La storia si concentra su tre generazioni di donne, esplorando le dinamiche familiari e le sfide personali. La giovane Rachel (interpretata da Lindsay Lohan) è una ragazza problematico: a causa dei problemi che ha causato in casa, sua madre Lilly (Felicity Hoffman) decide di mandarla a trascorrere l’estate dalla nonna Georgia (Jane Fonda) in un piccolo paese dell’Idaho. Questo nuovo ambiente è decisamente diverso da quello di San Francisco, dove vive Rachel.

Nonostante Georgia sia rispettata in paese, Rachel viene vista come una “mina vagante”; solo il giovane Harlan (Garrett Hedlund) e il veterinario Simon (Dermot Mulroney) si offrono di darle una chance. Allontanata dal suo stile di vita ribelle, Rachel trova difficile adattarsi alle rigide regole imposte dalla nonna. La situazione si complica notevolmente quando, durante un picnic, la ragazza rivela a Simon di aver subito violenza da parte del suo patrigno (Cary Elwes). Questa confidenza costringe Lilly a investigare sulla verità, mentre affoga nello stato d’alcol. Anche si mostra inizialmente scettica riguardo alle affermazioni di Rachel, le sue preoccupazioni aumentano e la portano a riavvicinarsi a Simon, una sua antica fiamma.

La lettera di richiamo a Lindsay Lohan

Settembre 2007 segna un periodo tumultuoso nella vita di Lindsay Lohan, coincidente con l’uscita di Donne, regole… e tanti guai. L’attrice, classe 1986, aveva iniziato la sua carriera a un’età molto giovane, partecipando a numerosi spot pubblicitari prima di ottenere ruoli significativi. Genitori in trappola nel 1998 l’ha consacrata come giovane promessa di Hollywood. Altre apparizioni memorabili seguono, come in Mean Girls e Quel pazzo venerdì, ma l’esposizione precoce ha portato anche a conseguenze negative.

Nel 2007, Lindsay è al centro di uno scandalo: viene vista mentre consumava eroina e il suo comportamento in pubblico continua a peggiorare. Durante l’anno, è stata coinvolta in diversi incidenti, tra cui un incidente automobilistico contro un albero e un inseguimento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di cocaina nella sua auto al momento dell’arresto.

In tale contesto, la sua condotta sul set ha sollevato gravi preoccupazioni. Come riportato da fonti vicine alla produzione, il CEO della Morgan Creek Productions, James G. Robinson, redasse una lettera di richiamo in cui lamentava il comportamento irresponsabile di Lohan. Robinson definì l’attrice “scortese, irresponsabile e poco professionale”, evidenziando come la sua attitudine fosse quella di una “bambina viziata”. Il suo approccio svogliato comprometteva la qualità del film, e la lettera sottolineava che l’azienda era pronta a intraprendere azioni legali se la situazione non fosse migliorata.

Quando la lettera venne resa pubblica, Lindsay dovette affrontare una brusca virata dell’opinione pubblica: non era più vista come la famosa “ragazzina della Disney”, ma come un’attrice che non sapeva gestire la sua fortuna e il suo successo. Questa trasformazione contribuì ulteriormente alla sua immagine negativa, rendendo evidente a tutti la vulnerabilità di chi si trova nel fulcro del glamour di Hollywood.

Donne, regole… e tanti guai rimane dunque un film emblematico, non solo per i suoi contenuti, ma anche per il suo contesto problematico, che mette in luce i pericoli legati alla fama precoce e le pressioni del settore cinematografico. La storia di Rachel, la sua crescita e le sue sfide, risuonano fortemente con le esperienze di tante donne che si trovano a dover affrontare le difficoltà della vita, mentre dietro le quinte la produzione si dibatte tra scelte artistiche e problematiche personali.