Come finisce Eliminators Senza regole: trama e spiegazione finale

20 Mediaset presenta Eliminators – Senza Regole, un’emozionante pellicola d’azione con tinte thriller che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Prodotto negli Stati Uniti nel 2016, il film della durata di un’ora e 34 minuti è diretto dal talentuoso regista James Nunn.

Eliminators – Senza Regole: Trama Avvincente e Cast di Talento

La storia ruota attorno a Thomas, un ex agente federale statunitense costretto a vivere sotto copertura a Londra con la figlia Carly dopo aver messo nei guai il suo ex suocero, un potente boss della malavita. Quando la sua copertura viene compromessa, Thomas si ritrova nel mirino di un letale sicario inviato dal suocero per vendicarsi. Con il suo passato che torna a tormentarlo, Thomas dovrà usare tutte le sue abilità per proteggere se stesso e sua figlia.

Il film vanta un cast di talento guidato da Scott Adkins nei panni di Thomas e Wade Barrett in quelli di Bishop, il pericoloso sicario. Daniel Caltagirone interpreta Ray, mentre James Cosmo, Ty Glaser, Olivia Mace, Mem Ferda, Stephen Marcus, Nick Nevern e Lily Ann Stubbs completano il cast.

Eliminators – Senza Regole: Girato Interamente nel Regno Unito

Le riprese di Eliminators – Senza Regole si sono svolte interamente nel Regno Unito, con Londra e le zone limitrofe che fanno da sfondo alle avventure dei protagonisti. La produzione è stata curata dalla Tea Shop Productions in collaborazione con Voltage Pictures e WWE Studios.

Eliminators – Senza Regole: Un Thriller d’Azione da Non Perdere

Eliminators – Senza Regole promette di regalare agli spettatori di 20 Mediaset un'esperienza cinematografica adrenalinica e ricca di suspense. Con una trama avvincente, un cast di talento e ambientazioni suggestive, il film è destinato a diventare un must-see per gli amanti del genere.

In “Eliminators – Senza Regole”, ogni scena è un susseguirsi di colpi di scena e momenti di alta tensione, rendendo il film un esempio perfetto di come il genere thriller d’azione possa essere esplorato con maestria e stile.

Se siete alla ricerca di un film che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, “Eliminators – Senza Regole” su 20 Mediaset è la scelta perfetta per una serata di puro intrattenimento.