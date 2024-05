Come finisce Innamorarsi a Mountain View film Tv8: trama e finale

Tv8 propone oggi il film romantico Innamorarsi a Mountain View: una storia di amore e rinascita ambientata tra le montagne californiane.

Un’architetto affermata, un’eredità inaspettata e un ex fidanzato: scopri come una telefonata può cambiare la vita di Margaret.





Innamorarsi a Mountain View è il film romantico che Tv8 trasmette oggi, in prima visione italiana. La pellicola, di produzione statunitense, è uscita nel 2020 ed è diretta da Sandra L. Martin. Con una durata di un’ora e 30 minuti, questo film promette di emozionare e coinvolgere il pubblico grazie alla sua trama intensa e toccante.

Innamorarsi a Mountain View film attori Innamorarsi a Mountain View film – regia, protagonisti, dove è girato

Alla regia di Innamorarsi a Mountain View troviamo Sandra L. Martin, che ha saputo dirigere con maestria un cast di talentuosi attori. La protagonista del film è Margaret, interpretata da Danielle C. Ryan, un’architetto di successo. Al suo fianco, troviamo Myko Olivier nei panni di Andrew e John Paul Lavoisier che interpreta Nathan.

Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti, precisamente nella pittoresca città di Mountain View, situata nella Contea di Santa Clara in California. Questa località è famosa per le sue spettacolari vedute sulle montagne di Santa Cruz, che offrono un’ambientazione perfetta per una storia romantica.

La produzione del film è stata curata dalla Hallmark Channel, nota per i suoi film televisivi di grande successo. Il titolo originale del film è Finding Love in Mountain View.

Innamorarsi a Mountain View – trama del film in onda su Tv8

La vicenda narrata in Innamorarsi a Mountain View ruota attorno a Margaret, una giovane architetto molto stimata nel suo ambiente professionale. Fidanzata con un professionista altrettanto dedito alla carriera, la sua vita sembra perfetta fino a quando un evento inaspettato non la stravolge.

Un giorno, Margaret riceve una telefonata che cambia completamente il corso della sua esistenza. Un avvocato le comunica la tragica notizia della morte della cugina Susan e del marito in un incidente stradale. Questo evento drammatico segna un punto di svolta nella vita di Margaret.

Alla lettura del testamento, emerge una sorpresa sconvolgente: Susan e suo marito hanno designato Margaret come tutrice dei loro due figli, Sammie e Joel, nel caso in cui fossero rimasti orfani. Questa notizia impone a Margaret di riconsiderare il suo futuro e la sua carriera.

Costretta a recarsi a Mountain View per incontrare i bambini e decidere il da farsi, Margaret si trova immersa in una nuova realtà. Incontra anche il suo ex fidanzato Andrew, che ha un ruolo significativo nella vita dei due bambini.

Il finale del film

Nel tentativo di aiutare Sammie e Joel a riorganizzare la loro quotidianità, Margaret chiede supporto ad Andrew. Con il passare del tempo, i sentimenti tra Margaret e Andrew riaffiorano, portandoli a riscoprire l’amore che un tempo li univa.

Mentre Margaret si lega sempre di più a Sammie e Joel, i quattro iniziano a formare una nuova famiglia. I bambini, che iniziano a vedere Margaret e Andrew come figure genitoriali, trovano in loro la stabilità e l’affetto di cui hanno bisogno.

Innamorarsi a Mountain View – il cast completo

Di seguito, l’elenco completo degli attori e dei rispettivi personaggi nel film Innamorarsi a Mountain View:

Danielle C. Ryan – Margaret Garvey

– Margaret Garvey Myko Olivier – Andrew

– Andrew John-Paul Lavoisier – Nathan

– Nathan Skyler Elyse Philpot – Sammie

– Sammie Luke Loveless – Joel

– Joel Marquita Goings – Tamara

– Tamara Natalie Canerday – Bertha

– Bertha Dean Denton – Ted Banks

– Ted Banks Stacey Avey – Istruttore di Basket

– Istruttore di Basket Victoria Fox – Susan

– Susan Ron Haynes – Cantante

– Cantante Brent Howard – Cliente

– Cliente Laura Shatkus – Cliente

– Cliente Lee Ann Thomas – Assistente

– Assistente Meganne Townsend – Insegnante di Musica

Innamorarsi a Mountain View è un film che promette di toccare il cuore degli spettatori con la sua storia di amore, perdita e rinascita. La trama, ambientata nella splendida cornice delle montagne di Santa Cruz, offre uno scenario perfetto per un racconto emotivo e coinvolgente. Non perdete l’appuntamento su Tv8 per vivere insieme a Margaret, Andrew, Sammie e Joel questa intensa avventura di vita e amore.