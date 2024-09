Come finisce Mai con uno sconosciuto: trama, cast e finale

Scopri l’intrigo e il mistero in “Mai con uno sconosciuto”, il film da non perdere questa sera su Iris. Un racconto avvincente che esplora la tensione tra amore e pericolo.





Questa sera, giriamo il nostro sguardo verso un thriller avvincente che ha segnato gli anni ’90: Mai con uno sconosciuto. Diretta da Peter Hall, l’opera andrà in onda su Iris Mediaset alle ore 21:20, come parte del ciclo “Serial Thriller”. Il film, che ha debuttato nel 1995, è noto anche per la colonna sonora di Pino Donaggio, un compositore famoso per le sue melodie suggestive, in particolare quelle per la serie “Don Matteo”.

Mai con uno sconosciuto, originariamente intitolato “Never Talk to Strangers”, è interpretato da Rebecca De Mornay e Antonio Banderas, che rispettivamente ricoprono i ruoli di Sarah Taylor e Tony Ramirez.

Trama

La storia ruota attorno a Sarah Taylor, una psichiatra criminale impegnata a indagare su un temibile serial killer. Mentre cerca di risolvere il caso, Sarah incontra un giovane portoricano, Tony, in un supermercato, e tra i due nasce una relazione appassionata. Tuttavia, la felicità di Sarah è minacciata quando comincia a ricevere inquietanti minacce di morte.

Con il tempo, i sospetti di Sarah si concentrano sul suo compagno, portandola a intraprendere un’indagine personale. Inizia a far pedinare Tony con l’intento di scoprire la verità, ma ciò che scoprirà sarà ben più oscuro di quanto potesse immaginare.

Finale

La verità si rivela devastante e complessa. Sarah, trovandosi di fronte alla realtà, decide di affrontare il suo passato traumatico e il legame tossico con Tony e il padre Henry, che, sin da piccola, l’aveva molestata. La tensione culmina in un atto di violenza, in cui Sarah è costretta a uccidere prima Tony e poi il padre, per liberarsi da un passato che la perseguita.

Nel momento in cui la polizia arriva sulla scena del crimine, Sarah riesce a inscenare un omicidio reciproco tra Henry e Tony, venendo quindi scagionata. Questo colpo di scena finale lascia aperta una riflessione inquietante sulla natura del trauma e le scelte estreme che le persone sono disposte a compiere per trovare la propria libertà.

Il cast

L’ottima interpretazione del cast arricchisce ulteriormente questo film già intriso di tensione. Oltre a Rebecca De Mornay e Antonio Banderas, il film può contare su nomi importanti come:

Dennis Miller nel ruolo di Cliff

nel ruolo di Cliff Len Cariou come Henry

come Henry Harry Dean Stanton nei panni di Max Cheski

nei panni di Max Cheski Eugene Lipinski come Dudakoff

come Dudakoff Martha Burns nel ruolo di Maura

nel ruolo di Maura Beau Starr come Grogan

L’insieme di professionisti presenti in Mai con uno sconosciuto contribuisce a un’interpretazione intensa e avvincente che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Con una trama coinvolgente e attori di talento, Mai con uno sconosciuto si presenta come un thriller da non perdere, in grado di mescolare romanticismo e mistero in un’unica narrazione inquietante. Sintonizzatevi su Iris e preparatevi a un viaggio emozionante tra segreti e rivelazioni sorprendenti.