Come finisce Mystery 101 Storia letale: un thriller avvincente in onda su Rai 2

Scopri la trama, il cast e tutti i dettagli di “Mystery 101 Storia letale”, il film di giallo che cattura il pubblico con un mix di suspense e dramma.





Trama di Mystery 101 Storia letale

Mystery 101 Storia letale è un film giallo del 2021, diretto da Stacey N. Harding. La pellicola è caratterizzata da un’atmosfera drammatica che tiene lo spettatore incollato allo schermo. La storia segue le avventure di Amy Winslow e Travis Burke, protagonisti interpretati rispettivamente da Jill Wagner e Kristoffer Polaha. La durata del film è di un’ora e 34 minuti, rendendolo un’opera perfetta per una serata di intrattenimento.

La trama si sviluppa quando Amy e Travis accompagnano Graham Winslow (Robin Thomas), il fratello di Amy, a Ithaca, New York. La missione è quella di rintracciare Alastair Winslow, un professore di storia scomparso del Rockwell College. Durante l’indagine, i protagonisti scoprono nello studio di Alastair un bossolo di proiettile e quello che si rivela essere il suo sangue. La situazione si complica ulteriormente con la scoperta di un biglietto minatorio affisso alla porta del suo ufficio.

Lo sceriffo Harry Ridgeway, interpretato da Lorne Cardinal, accetta con favore il supporto di Amy e Travis per risolvere il mistero. Questi tre personaggi si ritrovano coinvolti in un caso che si trasforma in un’indagine familiare, dove alla fine scopriranno che Alastair è ancora vivo ma si trova in una situazione pericolosa.

I protagonisti e il cast di Mystery 101 Storia letale

Il film vanta un cast di attori di talento, tra cui:

Jill Wagner nel ruolo di Amy Winslow

nel ruolo di Amy Winslow Kristoffer Polaha come Travis Burke

come Travis Burke Robin Thomas nel ruolo di Graham Winslow

nel ruolo di Graham Winslow Lorne Cardinal come lo sceriffo Harry Ridgeway

come lo sceriffo Harry Ridgeway Peter Benson nel ruolo di Al Winslow

nel ruolo di Al Winslow Michael Patrick Denis come Olly Kent

come Olly Kent Rhinnan Payne nel ruolo di Lucy Harding

nel ruolo di Lucy Harding Jenn MacLean-Angus come Sinead Sullivan

come Sinead Sullivan Alison Araya come Jennifer Espinosa

come Jennifer Espinosa Iris Quinn come Eleanor Kent

come Eleanor Kent Jason Cermak come Mark Lyons

come Mark Lyons Emma Grabinsky nel ruolo di Janey Sullivan

nel ruolo di Janey Sullivan Françoise Yip come Carmela Rhee

come Carmela Rhee Charles Zuckermann come Frank Sullivan

come Frank Sullivan Miranda Edwards nel ruolo di Maria Valdez

nel ruolo di Maria Valdez Elizabeth McLaughlin come Dean Watkins

La chimica tra gli attori rende l’intreccio della storia ancora più coinvolgente. Le tensioni e i colpi di scena si sviluppano grazie alle performance dinamiche e intense del cast.

Dove si sono svolte le riprese di Mystery 101 Storia letale?

Il film è stato girato interamente in Canada, con particolare attenzione a Harrison Mills e nelle aree circostanti della Columbia Britannica. Queste location offrono un pittoresco sfondo naturale, che si sposa perfettamente con il tono inquietante della trama. Le scene sono state girate in ambienti che enfatizzano la suspense e l’incertezza dell’investigazione, contribuendo a creare un’atmosfera avvolgente e drammatica.

Perché guardare Mystery 101 Storia letale

Mystery 101 Storia letale combina elementi di suspense con un forte sviluppo dei personaggi, rendendo il film non solo un semplice giallo, ma una storia di famiglia e relazioni. La pellicola si distingue per la sua capacità di coinvolgere il pubblico, mentre i protagonisti lottano per risolvere un mistero che tocca le loro vite personali.

Se sei un appassionato di film di mistero e gialli, questo titolo è imperdibile. La messa in onda su Rai 2 rende l’opera ancora più accessibile per chi desidera trovare un equilibrio tra intrattenimento e riflessione. Non perdere l’occasione di seguire le avventure di Amy e Travis mentre cercano di salvare Alastair e scoprire la verità dietro la sua scomparsa.

In conclusione, “Mystery 101 Storia letale” è un film che cattura l’attenzione con la sua trama avvincente e il suo cast talentuoso. Rimanendo sintonizzato su Rai 2, ti troverai immerso in una storia intrigante, ricca di colpi di scena e suspense.