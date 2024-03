Potere Assoluto film su Iris: trama, cast e finale

Come finisce Potere Assoluto? “Potere Assoluto” offre un viaggio adrenalinico attraverso suspense, giustizia e un finale inaspettato che lascia il pubblico in suspense fino all’ultimo momento.





Potere Assoluto: la trama

In “Potere Assoluto”, il film diretto e interpretato da Clint Eastwood, ci troviamo immersi in un thriller politico avvincente. La storia ruota attorno a Luther Whitney, un abile ladro di gioielli che si ritrova casualmente testimone di un omicidio in una villa di lusso. La vittima è Christy Sullivan, la giovane moglie di un influente miliardario. Il colpevole non è altri che il Presidente degli Stati Uniti, Alan Richmond, interpretato con maestria da Gene Hackman. Il film si snoda attraverso colpi di scena, intrighi e una tensione costante, tenendo lo spettatore incollato allo schermo fino all’inaspettato epilogo.

Potere Assoluto: il cast

Il cast stellare di “Potere Assoluto” vede la partecipazione di Clint Eastwood nel ruolo di Luther Whitney, personaggio principale la cui astuzia e moralità sono messe alla prova. Gene Hackman interpreta il Presidente Richmond, un uomo di potere la cui doppia vita porta a conseguenze fatali. Al loro fianco troviamo E.G. Marshall nel ruolo di Walter Sullivan, il miliardario tradito, e una serie di talenti come Laura Linney, che interpreta la figlia di Whitney, aggiungendo profondità emotiva alla narrazione. Questo ensemble di attori contribuisce a creare un’atmosfera densa di tensione e drammaticità.

Potere Assoluto: dove è stato girato

Le location di “Potere Assoluto” giocano un ruolo chiave nell’atmosfera del film. La magione di Walter Sullivan, teatro dell’omicidio, e gli interni lussuosi che riflettono l’alta società di Washington, sono stati accuratamente selezionati per aggiungere un senso di autenticità e grandezza. Le riprese si sono svolte in varie località, includendo gli eleganti quartieri di Washington D.C. e alcune location esterne che hanno contribuito a rendere l’ambientazione tanto realistica quanto intrisa di mistero e potere.

Potere Assoluto: il finale

Il finale di “Potere Assoluto” è un colpo di scena che sorprende e soddisfa. Dopo una serie di pericolosi scontri e rivelazioni, Luther Whitney riesce a consegnare le prove dell’omicidio nelle mani giuste, smascherando il Presidente Richmond. Tuttavia, il climax arriva quando il Presidente decide di porre fine alla propria vita, un atto disperato che pone fine al suo regno di inganni. Whitney, finalmente libero dalle accuse e con la famiglia al sicuro, può godersi la vittoria. Il film chiude su una nota di redenzione e giustizia, lasciando lo spettatore riflettere sulla moralità e sul prezzo del potere.

“Poter Assoluto” riesce a tessere una narrazione avvincente, arricchita da performances eccezionali, una regia sapiente e una sceneggiatura che mantiene alta la tensione. Attraverso la sua trama intricata e i suoi personaggi complessi, il film offre uno sguardo critico sulle dinamiche del potere e sulla ricerca della verità in un mondo dove nulla è come sembra.

Approfondimenti sui Personaggi Principali

Luther Whitney è un personaggio complesso, un ladro esperto ma dotato di una forte morale interna. La sua abilità nel furto è solo superata dalla sua capacità di discernere il bene dal male, il che lo porta a prendere decisioni cruciali per la giustizia. Il personaggio, interpretato da Clint Eastwood, rappresenta l’antieroe per eccellenza, capace di atti discutibili ma mosso da intenzioni onorevoli.

è un personaggio complesso, un ladro esperto ma dotato di una forte morale interna. La sua abilità nel furto è solo superata dalla sua capacità di discernere il bene dal male, il che lo porta a prendere decisioni cruciali per la giustizia. Il personaggio, interpretato da Clint Eastwood, rappresenta l’antieroe per eccellenza, capace di atti discutibili ma mosso da intenzioni onorevoli. Presidente Alan Richmond , interpretato da Gene Hackman, è la rappresentazione della corruzione al potere. Il suo personaggio, carismatico e amato dal pubblico, nasconde un lato oscuro e pericoloso, simbolo della doppia faccia del potere. La sua relazione con Christy e il conseguente omicidio rivelano fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere la sua immagine e la sua carriera.

, interpretato da Gene Hackman, è la rappresentazione della corruzione al potere. Il suo personaggio, carismatico e amato dal pubblico, nasconde un lato oscuro e pericoloso, simbolo della doppia faccia del potere. La sua relazione con Christy e il conseguente omicidio rivelano fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere la sua immagine e la sua carriera. Walter Sullivan, il marito tradito, emerge come figura tragica. Nonostante il suo successo e la sua influenza, scopre di essere vulnerabile nei modi più personali e devastanti. La sua ricerca di giustizia per la morte della moglie lo porta a confrontarsi con verità scomode sulle persone che lo circondano.

Elementi Tematici e Simbolici

La dualità tra apparenza e realtà è un tema centrale in “Potere Assoluto”. Il film esplora come le figure di potere possono manipolare la verità a proprio vantaggio e come le apparenze ingannevoli possano celare verità oscure.

tra apparenza e realtà è un tema centrale in “Potere Assoluto”. Il film esplora come le figure di potere possono manipolare la verità a proprio vantaggio e come le apparenze ingannevoli possano celare verità oscure. Il conflitto tra giustizia personale e legge è un altro elemento importante. Luther agisce al di fuori dei confini della legge ma persegue una forma di giustizia più alta, sfidando il sistema per fare ciò che è giusto.

tra giustizia personale e legge è un altro elemento importante. Luther agisce al di fuori dei confini della legge ma persegue una forma di giustizia più alta, sfidando il sistema per fare ciò che è giusto. La redenzione gioca un ruolo cruciale nella narrazione, specialmente nel percorso di Luther, che passa da criminale a eroe. La sua lotta per la giustizia non è solo per Christy o per se stesso, ma rappresenta una ricerca di redenzione per gli errori passati, mostrando che è possibile cambiare e fare la differenza.

Contesto di Produzione e Ricezione

Diretto e interpretato da Clint Eastwood, “Potere Assoluto” è stato lodato per la sua regia e per l’interpretazione degli attori. Eastwood è noto per dirigere film che esplorano temi complessi con un approccio diretto ma sfumato, e questo film non fa eccezione.

Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto recensioni miste, ma nel tempo è stato rivalutato per la sua abilità nel combinare elementi di thriller politico con un profondo esame dei personaggi e della morale.