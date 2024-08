Come finisce Scottanti bugie: trama e spiegazione finale

Scottanti bugie, un avvincente thriller con atmosfere drammatiche, in onda oggi su Tv8





La pellicola americana del 2021, diretta da John Murlowski, racconta una storia di inganni e pericoli con un cast stellare, tra cui Annika Foster e Ashlynn Yennie.

Scottanti bugie film attori

Scottanti bugie film – regia, protagonisti, dove è girato

Diretto da John Murlowski, il film vede come protagoniste principali Annika Foster e Ashlynn Yennie, che interpretano due sorellastre in un complicato rapporto familiare. Nel cast troviamo anche Wendell Kinney nel ruolo di Johnson. Le riprese sono state effettuate negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, California. La produzione è affidata a Maple Island Films in collaborazione con Champlain Media e Reel One International. Il titolo originale del film è Five Feet Apart.

Scottanti bugie – trama del film in onda su Tv8

La storia segue una giovane donna, interpretata da Annika Foster, che sopravvive miracolosamente a un incidente d’auto altamente sospetto. Salvata da un coraggioso vigile del fuoco, i due iniziano una relazione che presto si complica. Inizialmente, tutto sembra perfetto, ma la natura possessiva e invadente del pompiere emerge rapidamente, deteriorando il loro rapporto. A complicare ulteriormente la situazione, la protagonista deve affrontare anche la sua malvagia sorellastra, interpretata da Ashlynn Yennie, e la tragica morte dei suoi genitori.

Spoiler finale

Mentre cerca di riprendersi dagli eventi traumatici, la protagonista scopre una rete intricata di bugie e inganni. Si rende conto che il vigile del fuoco, inizialmente suo salvatore, è diventato il suo aguzzino. La sua vita è in pericolo e deve lottare per sfuggire alla presa mortale di chi pensava fosse il suo eroe.

Scottanti bugie – il cast completo

Ecco il cast completo del film Scottanti bugie con i rispettivi ruoli:

•Annika Foster

•Ashlynn Yennie

•Jamie Roy

•Mark Hapka

•Trenyce Trenyce

•Britt George

•Wendell Kinney

•Joe Corzo

•Alex Trumble

•Adam Hollick

•Tristina Lee

•Kylee Levien

Scottanti bugie è un thriller che esplora temi di fiducia, inganno e sopravvivenza, offrendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Con un cast talentuoso e una trama ricca di colpi di scena, il film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.