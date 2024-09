Come finisce Segreti a Old Saybrook: trama, cast e finale

Un thriller drammatico avvincente che svela misteri inaspettati e verità nascoste, ponendo la protagonista di fronte a decisioni cruciali che cambiano il suo destino.





Segreti a Old Saybrook film attori

Segreti a Old Saybrook è un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche, realizzato negli Stati Uniti nel 2022 e con una durata complessiva di 87 minuti. La direzione del film è firmata da Jacob Cooney, un regista noto per il suo stile narrativo che riesce a mantenere alta la suspense attraverso colpi di scena avvincenti e una sceneggiatura ben articolata.

I protagonisti principali del film sono Misha Caldwell e Peyton Brown, interpretati rispettivamente da Christina DeRosa e Alec Nevin. La giovane attrice Laura Poe veste i panni di Emma Caldwell, la madre di Misha, mentre altri membri degni di nota del cast includono David Chokachi nel ruolo di Stanton e Jason London in quello del sindaco Peter Sullivan.

Le riprese del film si sono svolte in diverse località del Connecticut, tra cui la pittoresca Cromewell, creando un’atmosfera visivamente accattivante che include paesaggi marittimi suggestivi e scenari urbani affascinanti. La produzione è stata realizzata da Shadow Vale Productions in collaborazione con Snakebyte Productions and Entertainment Group e Lifetime Movie Network, affermando il film come una co-produzione di alto livello con un ampio respiro internazionale, essendo conosciuto anche con il titolo Secrets by the Shore.

Segreti a Old Saybrook – trama del film in onda su Tv8

La trama di Segreti a Old Saybrook segue le vicende di Misha Caldwell, una giovane donna che si trova ad affrontare il drammatico mistero della scomparsa di sua sorella minore, Maya. L’angoscia per la perdita e la consapevolezza che Maya potrebbe non essere più in vita costringono Misha a tornare nella sua città natale costiera. Qui, cerca conforto fra i suoi familiari e un modo per elaborare un lutto così terribile.

Misha, dei suoi legami familiari e dei segreti che nasconde, nutre il fondato sospetto che la sua sorella possa essere ancora viva. Con l’intenzione di scoprire la verità sulla scomparsa, si avvicina al fidanzato di Maya, Peyton Brown, sospettando che possa possedere informazioni cruciali nascoste.

Questa crescente intimità tra Misha e Peyton porta a un imprevisto sviluppo: la giovane si innamora di lui, complicando ulteriormente la situazione già difficile. Durante le sue indagini, inizia a nutrire l’idea che Maya abbia condotto una vita segreta, coinvolta in relazioni misteriose, inclusa una con il potente sindaco della città, Peter Sullivan.

Spoiler finale

Le cose prendono una piega drammatica quando Maya viene finalmente trovata viva. Tuttavia, questo ritrovamento porta alla luce un insieme di verità sconvolgenti, mettendo a rischio non solo la vita di Maya, ma anche quella della sua famiglia, destabilizzando l’intera comunità.

Segreti a Old Saybrook: il cast completo

Il cast di Segreti a Old Saybrook è composto da un gruppo di talentuosi attori, ognuno dei quali contribuisce a dare vita alla narrazione. Ecco il cast completo e i personaggi che interpretano nel film:

Christina DeRosa : Misha Caldwell

: Misha Caldwell Alec Nevin : Peyton Brown

: Peyton Brown Laura Poe : Emma Caldwell

: Emma Caldwell David Chokachi : Stanton

: Stanton C. Douglas : Caleb Brown

: Caleb Brown Chelsea Vale : Maya Caldwell

: Maya Caldwell Hannah Dannelly : Bree

: Bree Alessandria Greene : Laney

: Laney Forest Quaglia : Brayden

: Brayden Jason London : Sindaco Peter Sullivan

: Sindaco Peter Sullivan Joey Ambrosini : Austin

: Austin Lissette Cancel : Dana

: Dana Franca Corsino : Barista

: Barista Chris Dunn : Pescatore

: Pescatore Curtis Edwards : Bar Patron

: Bar Patron David Gere : Quinn Baker

: Quinn Baker Elly Han : Dr. Michealson

: Dr. Michealson Kevin J. Harris : Cittadino della città

: Cittadino della città Julien Louis : Jamie

: Jamie Savannah Marshall : Leila

: Leila Marybeth Paul : Laura Sullivan

: Laura Sullivan Laura Lynn Salerno : Cliente del caffè

: Cliente del caffè Hanna Zammarieh: Infermiera

Il film Segreti a Old Saybrook invita gli spettatori a riflettere sulla complessità delle relazioni e sulla ricerca della verità. Con una narrazione avvincente e sviluppi sorprendenti, promette di mantenere alta la tensione e l’interesse fino all’ultimo minuto. Non perdere l’opportunità di immergerti in questa affascinante storia di intrigo e rivelazioni.