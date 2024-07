Come finisce Un Ragazzo quasi perfetto

Un Ragazzo Quasi Perfetto è un film trasmesso su Tv8, diretto da Monika Lynn Wesley. La trama ruota attorno a Diane, una donna che decide di “affittare” un finto fidanzato per partecipare a un evento di gala, ma si ritrova coinvolta con un ragazzo che si rivela essere bugiardo e problematico.

I protagonisti sono Donovan Patton e Victoria Barabas, e il film richiama atmosfere già esplorate in altre produzioni del canale, come Un’amante scomoda.Diane è una madre single che non ha ancora superato il lutto per la morte del marito e si occupa del suo giovane figlio Jack.

Quando riceve un invito per un gala, decide di non presentarsi da sola e chiede consiglio alla sua amica Lori. Qui entra in gioco un servizio che offre finti fidanzati e accompagnatori. Diane incontra Miles, un ragazzo che sembra molto più di un semplice compagno per la serata.

Colpita dal suo fascino, Diane inizia a provare sentimenti per lui, ignara che tutto ciò è solo una farsa.Tuttavia, con il passare del tempo, Diane scopre che Miles non è chi dice di essere. La situazione si complica ulteriormente quando Lori, indagando sul passato di Miles, scopre che l’incidente che ha causato la morte della moglie di Miles è stato provocato dallo stesso.