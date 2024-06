Come finisce Una pericolosa ossessione: trama e spiegazione finale

Oggi su Tv8 va in onda “Una pericolosa ossessione”, un film drammatico del 2020 con atmosfere thriller, destinato a un pubblico adulto per le tematiche trattate. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa avvincente pellicola.





Una pericolosa ossessione film attori

Una pericolosa ossessione è un film diretto da Randy Carter, noto per la sua capacità di creare storie intense e coinvolgenti. La produzione è statunitense e risale al 2020, con una durata di un’ora e 27 minuti. Il film è particolarmente indicato per un pubblico adulto a causa delle tematiche complesse e delle scene di tensione che affronta.

Il cast è composto da attori di talento che hanno saputo dare vita a personaggi ricchi di sfaccettature. I protagonisti principali sono Beth Richards e Sophia Jacobs, interpretati rispettivamente da Andrea Bogart e Mariah Robinson. Sydney Malakeh interpreta invece Victoria Richards, una delle figure chiave della storia.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, California. Una curiosità interessante è che il film è stato girato tra fine luglio e inizio agosto 2020, rispettando rigorosamente tutte le regole anti-contagio in vigore in quei mesi a causa della pandemia di COVID-19.

La produzione del film è a cura di Hybrid, e il titolo originale dell’opera è Cheer Camp Killer.

Una pericolosa ossessione – trama del film in onda su Tv8

La trama di Una pericolosa ossessione ruota attorno alla giovane Sophia Jacobs, una studentessa ambiziosa che desidera ottenere una borsa di studio per iscriversi a un prestigioso college. Incoraggiata dal padre, con cui ha un rapporto molto stretto, Sophia vede questa opportunità come un modo per migliorare la propria vita e superare il dolore per la perdita della madre.

Sophia decide di partecipare alle selezioni di un campo estivo per cheerleader insieme alla sua migliore amica Charlotte Brown. Entusiasta di poter dimostrare il suo talento, Sophia non si aspetta di trovare una rivale così spietata come Victoria Richards. Victoria, supportata dalla madre Beth Richards, vede Sophia come una minaccia alla sua posizione e popolarità.

L’entrata di Sophia nel gruppo delle cheerleader non passa inosservata, e presto diventa chiaro che Victoria è disposta a tutto pur di eliminare la nuova arrivata. La rivalità tra le due ragazze si intensifica, portando Victoria a orchestrare un piano pericoloso per sbarazzarsi di Sophia.

Spoiler finale

Victoria, insieme al suo fidanzato, un medico del campus tanto affascinante quanto malvagio, mette in atto un piano diabolico per mettere fuori gioco Sophia. Le tensioni crescono e Sophia si trova a dover lottare con tutte le sue forze per sopravvivere e dimostrare il proprio valore.

Il film culmina in un confronto pieno di suspense, dove Sophia deve superare non solo le sfide fisiche ma anche quelle psicologiche per emergere vittoriosa. Il supporto del padre e della sua amica Charlotte sarà fondamentale per aiutare Sophia a superare le trappole tese da Victoria e a uscire trionfante da questa difficile esperienza.

Una pericolosa ossessione – il cast completo

Di seguito, il cast completo del film Una pericolosa ossessione e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Andrea Bogart (L’ossessione di Jamie) – Beth Richards

(L’ossessione di Jamie) – Beth Richards Mariah Robinson – Sophia Jacobs

– Sophia Jacobs Sydney Malakeh – Victoria Richards

– Victoria Richards Jacqueline Scislowski – Charlotte Brown

– Charlotte Brown Philip McElroy – Jack

– Jack Jennifer Marshall – Mary

– Mary Kelli Dawn Hancock – Coach Cooper

– Coach Cooper Andrew Rogers – Greg

– Greg Monica Rose Betz – Lilly Walker

– Lilly Walker Christian Seavey – Andrew Dillon

– Andrew Dillon Ariel Yasmine – Kara Webber

– Kara Webber John J. Jordan – Daniel

– Daniel Jon Sprik – Don

Conclusione

“Una pericolosa ossessione” è un film che riesce a tenere lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. La combinazione di rivalità, ambizione e inganno crea una trama avvincente che non lascia spazio alla noia. Con un cast di attori talentuosi e una regia attenta ai dettagli, il film offre una visione intensa e ricca di emozioni.

Non perdete l’appuntamento su Tv8 per immergervi in questa storia di passioni, tradimenti e lotte personali. “Una pericolosa ossessione” vi terrà incollati allo schermo, offrendovi una serata di grande cinema.