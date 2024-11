Come Francesco Chiofalo è riuscito a coprire i costi di 100 mila euro di interventi estetici

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Durante l’intervista, ha rivelato di essere stato vittima di un sistema sbagliato legato al mondo della moda, che lo ha spinto a sottoporsi a numerosi interventi di chirurgia estetica.





Secondo Chiofalo, il suo lavoro di fotomodello lo ha portato a sentirsi in qualche modo obbligato a modificare il suo aspetto fisico. Ha dichiarato: “Sono vittima di un sistema sbagliato che parte dal mondo della moda. Io facevo il fotomodello e quindi è importante il primo piano. Quando scattavo io, non c’era Photoshop. Adesso si modificano, ma allora dovevi avere dei parametri del viso perfetti per davvero“.

Durante l’intervista, Chiofalo ha anche rivelato un particolare molto interessante riguardo alle spese sostenute per gli interventi: “Erano le stesse agenzie che ci pagavano gli interventi. Quando leggete 100 mila euro di interventi, non è che li ho pagati io. Era la mia agenzia di moda che mi diceva: ‘Guarda, dobbiamo rifare i denti’. Il primo intervento che ho fatto è stato alla mascella“.

Chiofalo ha sottolineato l’aspetto psicologico dietro queste decisioni, affermando: “Questo lavoro psicologico su di noi, sia maschi che femmine, c’era. Noi fotomodelli veniamo chiamati come artefici di tutto questo ma in realtà siamo vittime“.

La sua testimonianza ha sollevato diverse reazioni, compresa quella della conduttrice Myrta Merlino e dell’inviata Barbara Collovati. Durante l’intervista, Collovati ha commentato: “Ora stai raccontando un’altra cosa, tu lo hai fatto perché non ti accettavi“. Chiofalo ha risposto: “No, assolutamente. Non mi ha costretto nessuno, ovvio. Non c’è una vera imposizione, ma è una cosa non detta“.

Il percorso di Francesco Chiofalo è stato al centro dell’attenzione durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, suscitando dibattiti e riflessioni sul mondo della moda e sulla pressione a cui sono sottoposti i fotomodelli.