L’amore tormentato, la depressione e il gesto estremo dello chef americano che ha sconvolto il mondo della cucina e dell’intrattenimento

Anthony Bourdain, celebre chef e personaggio televisivo, si è tolto la vita l’8 giugno 2018 in un hotel in Francia. La sua ex compagna Asia Argento continua a ricordarlo con affetto e dolore, condividendo il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.





Anthony Bourdain era uno chef americano diventato famoso grazie ai suoi libri e programmi televisivi sulla cucina e i viaggi. Nato a New York nel 1956, aveva conquistato il pubblico con il suo stile irriverente e la sua passione per l’esplorazione gastronomica. Il suo bestseller “Kitchen Confidential” del 2000 lo aveva lanciato come autore, aprendo la strada a una carriera di successo in TV con show come “No Reservations” e “Parts Unknown”.

Nel 2016, Bourdain aveva iniziato una relazione con l’attrice italiana Asia Argento. I due si erano conosciuti sul set di “Parts Unknown” e avevano vissuto una storia intensa ma tormentata, segnata dai problemi di alcolismo e depressione di entrambi.

Com’è morto l’ex compagno di Asia Argento? La mattina dell’8 giugno 2018, Bourdain è stato trovato privo di vita nella sua stanza d’albergo a Kaysersberg, in Francia, dove si trovava per le riprese del suo programma. Lo chef si era impiccato usando la cintura dell’accappatoio. Aveva 61 anni.

La notizia della morte di Bourdain ha sconvolto il mondo della cucina e dell’intrattenimento. Molti si sono chiesti cosa avesse spinto un uomo di successo e apparentemente realizzato a compiere un gesto così estremo. Secondo quanto emerso in seguito, lo chef soffriva da tempo di depressione e disturbo bipolare.

Asia Argento ha vissuto con grande dolore la perdita dell’ex compagno. Negli anni successivi, l’attrice ha più volte ricordato Bourdain con parole toccanti. In un’intervista del 2024 ha dichiarato: “Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona. Dopo di lui mai più un amore così.”

L’attrice ha anche raccontato gli ultimi scambi avuti con Bourdain la sera prima della sua morte: “Quella sera Anthony era strano, aveva una voce petulante. Io invece ero allegra, il giorno dopo avrei dovuto iniziare X Factor. Lui era ubriaco, ma era capitato anche altre volte.”

Com’è morto l’ex compagno di Asia Argento rimane una domanda che tormenta l’attrice, che non è mai riuscita a darsi una spiegazione definitiva per quel gesto estremo. “Uno non si toglie la vita per un solo motivo,” ha dichiarato Argento. “Bourdain ci lascia una grande lezione: il suicidio è un gesto estremo e chi lo fa cerca solo sollievo; vuole solo trovare sollievo dalla depressione, una malattia che è ovunque.”

Nel giugno 2024, in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno di Bourdain, Asia Argento gli ha dedicato un commovente messaggio sui social: “Ti amerò per sempre. La vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me.”

Le parole dell’attrice testimoniano quanto il ricordo di Bourdain sia ancora vivo, nonostante siano passati anni dalla sua scomparsa. Il legame tra i due, seppur breve, è stato profondo e ha lasciato un segno indelebile.

La storia di Anthony Bourdain e com’è morto l’ex compagno di Asia Argento rimane un monito sulla complessità delle malattie mentali e sull’importanza di chiedere aiuto. Nonostante il successo e la fama, lo chef combatteva contro demoni interiori che alla fine hanno avuto la meglio.

Il suo lascito va oltre la cucina e i programmi TV: Bourdain ha aperto gli occhi di milioni di spettatori sulla bellezza della diversità culturale attraverso il cibo. La sua curiosità e apertura mentale restano un esempio per tutti coloro che vogliono esplorare il mondo con occhi nuovi.