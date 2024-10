Come partecipare come pubblico a Io Canto e Io Canto Generation, il talent show di Gerry Scotti su Canale 5

Tra i programmi di maggiore successo della televisione italiana, Io Canto si distingue per la sua capacità di attrarre talenti e spettatori. Condotto da Gerry Scotti, il programma va in onda su Canale 5 e ha dato vita a vari spin-off, tra cui Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior. Se desiderate vivere l’emozione di assistere a una puntata dal vivo, ecco tutte le informazioni su come partecipare come pubblico a Io Canto.





Modalità di partecipazione come pubblico a Io Canto

Per aver la possibilità di partecipare come pubblico a Io Canto e ai suoi spin-off, la procedura è semplice e ben definita. Il processo di selezione è gestito dalla società di casting Parterre TV, con la quale è necessario mettersi in contatto. Ci sono due modi per comunicare la propria candidatura: via email o telefonicamente.

Phone: Per chi preferisce candidarsi per partecipare come pubblico a Io Canto telefonicamente, può chiamare il numero 339 1650075 .

Per chi preferisce candidarsi per partecipare come pubblico a Io Canto telefonicamente, può chiamare il numero . Email: In alternativa, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected].

Qualunque metodo venga scelto, vi verranno richiesti alcuni dati personali, tra cui nome, cognome e data di nascita. Se optate per la comunicazione via email, riceverete un riscontro da parte della società di produzione, la quale vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per partecipare agli episodi in studio.

È importante sottolineare che le registrazioni di Io Canto e dei suoi spin-off avvengono presso lo Studio 20 del Centro di produzione Mediaset, situato a Cologno Monzese. Questo è il quartier generale di uno dei programmi più amati della rete, dove talento e passione si uniscono sul palcoscenico della musica italiana.