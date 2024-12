Come un serial killer è finito in un programma televisivo di appuntamenti come una storia vera Il thriller Netflix di Anna Kendrick

Un nuovo film Netflix uscito il (18 ottobre) racconta la vera storia di un serial killer che è finito per andare in un programma televisivo di appuntamenti





L’ esordio alla regia di Anna Kendrick , che interpreta anche la concorrente del dating show Cheryl Bradshaw in Woman of the Hour .

Il film racconta la vera storia dell’apparizione di Bradshaw nel programma di appuntamenti degli anni ’70 The Dating Game e del suo incontro con il serial killer Rodney Alcala (Daniel Zovatto).

Quando Alcala apparve nello show nel 1978, era già un serial killer e Cheryl si rifiutò di uscire con lui perché lo trovava inquietante quando si incontrarono di persona.

Il suo istinto si sarebbe rivelato esatto, poiché si trattava di un pericoloso serial killer che avrebbe ucciso almeno altre tre persone dopo la sua apparizione nello show.

Alcala fu arrestato l’anno successivo e condannato a morte per i suoi crimini, ma morì per cause naturali nel 2021.

Il serial killer, che all’epoca della sua apparizione in The Dating Game aveva 35 anni , venne presentato come un fotografo interessato al paracadutismo e al motociclismo.

Per quanto riguarda il modo in cui è arrivato nello show, all’epoca era già stato in prigione dopo essere stato condannato per molestie su minori ed era stato inserito nella lista dei 10 più ricercati dall’FBI.

Tuttavia, The Dating Game non ha effettuato alcuna verifica dei precedenti per scoprirlo e il serial killer è finito per essere lo “scapolo numero uno” in un episodio.

Parlando con la ABC, il produttore televisivo Michael Metzger ha dichiarato di aver pensato che Alcala “avesse una personalità molto strana”, ma sua moglie Ellen pensava che il serial killer fosse attraente e le sue prime preoccupazioni sono state accantonate.

Bradshaw non poteva vedere i suoi potenziali accompagnatori perché poneva loro domande come “Qual è il momento migliore per voi?”, a cui Alcala rispondeva “Il momento migliore è la notte” e diceva che era perché “è davvero bello”.

Ha anche chiesto al trio invisibile di uomini: “Vi sto servendo per cena. Come vi chiamate e che aspetto avete?”

La risposta di Alcala fu che lo avrebbero chiamato “la banana” e che lei avrebbe dovuto “sbucciarlo”.

Sebbene fosse stato scelto per un appuntamento che avrebbe dovuto comprendere lezioni di tennis e una gita al parco divertimenti Magic Mountain, Bradshaw ebbe un brutto presentimento e insistette per non andare all’appuntamento.

In Woman of the Hour vengono mostrati mentre escono insieme, con Bradshaw che fa segno al personale del bar che non si sente a suo agio, mentre Alcala è voltato, prima di affrontarla e chiederle di dargli il suo numero.