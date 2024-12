“Con il 2025 si cambia”: Grande Fratello, Alfonso Signorini prepara grandi novità per l’anno nuovo

Dopo una breve pausa natalizia, durante la quale nella Casa del Grande Fratello non sono mancati colpi di scena, il reality torna in onda lunedì 30 dicembre con un appuntamento ricco di sorprese. La puntata, l’ultima del 2024, promette di essere esplosiva grazie alle numerose dinamiche emerse nelle ultime settimane.





Tra i temi principali che Alfonso Signorini affronterà in diretta ci saranno i momenti più discussi degli ultimi giorni, tra cui il rapporto sempre più intenso tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ma anche il bacio che l’ex Miss Italia ha dato ad Alfonso D’Apice. Si parlerà inoltre del riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, della rottura tra Javier Martinez e Chiara, e delle tensioni che hanno visto coinvolte Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Jessica Morlacchi, con quest’ultima più volte in bilico tra l’idea di restare o abbandonare la Casa.

Novità e anticipazioni per il 2025

Oltre alle dinamiche interne alla Casa, durante la puntata di lunedì sera sarà dato spazio a momenti di spettacolo, tra cui un balletto guidato da Enzo Paolo Turchi, al quale parteciperanno tutti gli inquilini. Inoltre, sarà presente in studio Rebecca Staffelli, che accompagnerà Signorini nel raccontare i momenti salienti della serata.

Secondo indiscrezioni, si vocifera un possibile scambio di concorrenti tra il Grande Fratello italiano e quello albanese, una novità che potrebbe portare dinamiche inedite nella Casa. La serata si concluderà con l’annuncio del prossimo eliminato e l’apertura delle nuove nomination.

Il ritorno della doppia programmazione

Con l’arrivo del 2025, Mediaset ha in serbo una grande novità per il reality: il ritorno alla doppia programmazione settimanale. A partire da gennaio, il Grande Fratello andrà in onda sia il lunedì che il giovedì, ripristinando il format che in passato ha garantito al programma un forte seguito di pubblico.

In particolare, l’appuntamento successivo alla puntata del 30 dicembre è fissato per martedì 7 gennaio, in via eccezionale, a causa della finale della Supercoppa Italiana prevista per lunedì 6 gennaio. Solo due giorni dopo, giovedì 9 gennaio, andrà in onda la 22ª puntata del reality, con l’avvio definitivo della doppia programmazione a partire da lunedì 13 gennaio 2025.

Una stagione sempre più intensa

La decisione di tornare alla doppia programmazione conferma l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sul programma, che negli ultimi mesi ha registrato un crescente interesse da parte del pubblico. Con due appuntamenti settimanali, il Grande Fratello offrirà ancora più contenuti, garantendo un coinvolgimento costante e una narrazione sempre più avvincente delle vicende all’interno della Casa.