Con il cuore, nel nome di Francesco 2024 è in diretta o registrato: cantanti e ospiti

Musica e beneficenza, una combinazione sempre vincente. “Con il cuore, nel nome di Francesco 2024” ritorna stasera alle 21.30 su Rai 1, in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Questo appuntamento estivo, giunto alla sua 22ª edizione, promette di tenere incollati allo schermo i telespettatori più generosi e appassionati.

Sarà possibile seguire il programma anche su Rai Radio 1 e in streaming su RaiPlay. Inoltre, la trasmissione sarà accessibile per i non udenti attraverso i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo e un canale dedicato con la traduzione in LIS, la lingua italiana dei segni, oltre che con l’audiodescrizione per i non vedenti. Per chi non potesse collegarsi questa sera, la replica è prevista per domenica 9 giugno alle 16.15.

Carlo Conti conduce un evento di beneficenza stellare

Il pubblico ritroverà Carlo Conti, ormai veterano alla guida di questo evento, al timone dal 2008. Conti non sarà solo sul palco, ma sarà affiancato da una parata di ospiti. Tra questi, una schiera di cantanti amati dal grande pubblico: Orietta Berti, Fausto Leali, Nomadi, Ricchi e Poveri, Maninni, Enrico Nigiotti e The Kolors.

Artisti di diverse generazioni pronti a emozionare

Gli artisti di diverse generazioni sono pronti a intrattenere i telespettatori e i presenti con le loro canzoni più celebri. Orietta Berti torna per la seconda volta dopo il 2018 e canterà il nuovo singolo “Una vespa in due”, inciso con Fiorello. I Nomadi ritornano dopo diciotto anni di assenza. Anche i Ricchi e Poveri saranno presenti, reduci dal successo a Sanremo 2024 con “Ma non tutta la vita” e il nuovo singolo “Aria”. Fausto Leali torna dopo un’assenza dal 2013, mentre Enrico Nigiotti si esibirà nuovamente ad Assisi, dopo la partecipazione al programma nel 2019.

Maninni e The Kolors: nuovi volti e ritorni attesi

Per Maninni sarà un debutto a “Con il cuore, nel nome di Francesco”, dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico con “Spettacolare” al Festival di Sanremo. The Kolors, invece, tornano per la terza volta, avendo già partecipato nel 2016 e 2017.

Come donare… con il cuore

Le esibizioni degli artisti presenti non hanno solo lo scopo di intrattenere, ma anche di raccogliere fondi per le Mense Francescane in Italia, i progetti delle Missioni Francescane nel mondo e gli aiuti umanitari per i civili in Terra Santa.

In totale, saranno supportati 22 progetti in 11 Paesi. Si potrà donare 2 euro tramite SMS o 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso al numero 45515. L’ultimo giorno utile per donare sarà il prossimo 30 giugno. L’evento è coordinato da Padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini. Sul palco, oltre agli artisti, saliranno anche persone che ogni giorno si dedicano ad aiutare chi è in difficoltà.

Il contributo di Carolina Rey

Torna anche Carolina Rey nel ruolo di inviata. La conduttrice Rai visiterà alcune Mense Francescane sul territorio nazionale per raccontare il lavoro di frati e volontari. Tra i progetti di quest’anno c’è la Casa del Papà di Roma, che offre vitto e alloggio gratuiti ai padri dei bambini ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù. All’estero, gli obiettivi includono l’invio di aiuti umanitari a Gaza e la costruzione di pozzi per l’acqua potabile ad Haiti.

Una serata di musica e solidarietà

“Con il cuore, nel nome di Francesco 2024” si preannuncia come una serata di musica, solidarietà e speranza. Un’occasione per divertirsi e, allo stesso tempo, contribuire a cause importanti, dimostrando ancora una volta che la combinazione di musica e beneficenza è sempre vincente.