Consiglia Cristiano: “Su TikTok sono ricca, prima facevo il pane in panetteria. In Italia i soldi sono un argomento delicato”

Dalla musica ai social, come una giovane donna ha trovato la sua voce e il successoQuando si cerca il profilo TikTok di ‘Consybo’, ci si imbatte in una biografia insolita: “Non sono una ginecologa. Ora sono miliardaria.” Dietro questo personaggio si cela Consiglia Cristiano, una content creator che ha saputo conquistare quasi un milione di follower con la sua irresistibile interpretazione della “miliardaria Agnese”





.Prima di diventare una star del web, Consiglia ha avuto un passato tutt’altro che glamour. Ha lavorato per otto anni come commessa in un panificio, dove spesso doveva servire una cliente “un po’ snob in tailleur, con una borsa lucida in mano e i capelli acconciati con i boccoli”.

Questa esperienza le ha lasciato un segno indelebile, tanto da diventare l’ispirazione per il suo personaggio più famoso.”Agnese rappresenta la parte di me che tante volte vorrei esprimere ma non ne ho il coraggio,” spiega Consiglia. “Lei è molto più libera e senza peli sulla lingua, io invece sono più riservata.” Attraverso questo alter ego, la creator può sfogare la rabbia e la frustrazione provate in quegli anni di lavoro sottostando agli altri.

Ma il percorso di Consiglia Cristiano non è stato semplice. Prima di trovare il successo sui social, ha avuto una breve carriera musicale come bassista in una band rock, partecipando anche a programmi televisivi come “Domenica In” e “I Fatti Vostri”. Nonostante l’esperienza, ha sempre sentito la vocazione per la recitazione e la comicità.

Oggi, grazie ai suoi video virali che superano i 10 milioni di visualizzazioni, Consiglia riesce a vivere esclusivamente di questo lavoro. “Adesso sto iniziando a vivere solo di questo, è il mio lavoro a tempo pieno. Non guadagno cifre esorbitanti però non mi lamento,” afferma.Il suo obiettivo è continuare a far ridere il pubblico, portando il personaggio della “miliardaria Agnese” anche sul grande schermo. “Mi piacerebbe lavorare come attrice di film e continuare anche a fare i miei personaggi, magari portare la signora Agnese in televisione o sul grande schermo,” confida.

La straordinaria ascesa di Consiglia Cristiano dimostra come, con determinazione e talento, si possa trasformare una passione in un vero e proprio lavoro di successo. Dalla timidezza iniziale alla conquista di migliaia di fan, la sua storia è un incoraggiamento per tutti coloro che sognano di realizzare i propri obiettivi.