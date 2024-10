Consuma una zuppa acquistata presso il supermercato e perde la vita a causa di intossicazione da botulino

La tragica vicenda accaduta a fine settembre ha suscitato preoccupazione e interrogativi in merito alla sicurezza alimentare. Al centro della controversia è una zuppa di carciofi, contenente botulino, che ha causato gravi conseguenze per un’anziana e sua figlia.

Incidente letale: un caso di intossicazione da botulino

Un’anziana ha perso la vita dopo aver consumato una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato, contaminata da botulino. Nonostante le gravi condizioni di salute, la figlia, che aveva assaggiato la stessa zuppa, è riuscita a sopravvivere grazie a tempestive cure mediche. Le indagini, affidate ai Carabinieri dei Nas su mandato della Procura di Roma, hanno portato all’apertura di un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.





La tragedia si è consumata rapidamente: la donna, dopo un breve decorso clinico, è deceduta presso l’ospedale Sant’Eugenio. La figlia ha iniziato a manifestare i sintomi dell’intossicazione, rendendo necessaria la sua ricoverazione in terapia intensiva. Solo dopo che lei è stata dimessa, si è avviata una denuncia formale, permettendo agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sulla zuppa di carciofi contaminata

Al fine di risalire alle cause del dramma, l’Asl ha disposto il ritiro di tutte le confezioni di zuppa presenti nei supermercati. Tuttavia, le indagini non sono semplici. Attualmente, i Carabinieri stanno esaminando ogni fase della filiera produttiva, dall’acquisto alla conservazione, per accertare se un’errata manipolazione o conservazione abbia provocato la crescita del batterio responsabile dell’intossicazione da botulino.

Il botulino è noto per essere uno dei veleni più tossici conosciuti, prodotto da un batterio che prospera in ambienti privi di ossigeno, come i cibi sott’olio o conservati in modo inadeguato. È fondamentale seguire le raccomandazioni di sicurezza nella preparazione e conservazione degli alimenti, specialmente per le conserve fatte in casa, che sono frequentemente implicate in casi di intossicazione.