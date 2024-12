Contromano sull’autostrada, si scontra con un’altra vettura: Daniela perde la vita a 47 anni, lascia tre figli

Un tragico incidente si è verificato nei pressi di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, nella notte tra venerdì e sabato. Una donna di 47 anni, Daniela Boldrini, residente ad Antraccoli, una frazione di Lucca, ha perso la vita dopo essersi scontrata frontalmente con un’altra vettura mentre percorreva l’autostrada A11 contromano. La donna, madre di tre figli, è deceduta sul colpo a causa della violenza dell’impatto.





Secondo le prime ricostruzioni, Daniela Boldrini aveva trascorso la serata in compagnia di alcune amiche prima di mettersi alla guida della sua auto. Poco prima della mezzanotte, avrebbe imboccato il casello autostradale di Chiesina Uzzanese dirigendosi verso Pisa Nord, ma per ragioni ancora da chiarire ha preso la carreggiata sbagliata, procedendo contromano. Dopo aver percorso circa 500 metri, la sua vettura si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che viaggiava regolarmente in direzione opposta.

L’impatto è stato devastante e ha coinvolto anche una terza auto. I soccorsi sono stati immediatamente allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per Daniela Boldrini non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le altre due persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate al vicino ospedale San Jacopo di Pistoia, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Il vicesindaco di Chiesina Uzzanese, Lorenzo Vignali, ha commentato l’accaduto sottolineando come episodi simili non si fossero mai verificati nella zona: “Con Autostrade per l’Italia non abbiamo mai parlato in modo specifico, perché fatti del genere non erano mai accaduti – ha dichiarato Vignali al quotidiano Il Tirreno – proveremo comunque a contattarli per capire se ci fosse la possibilità di migliorare lo svincolo e aumentare la sicurezza, in modo da eliminare qualsiasi possibilità di un ingresso in autostrada contromano”.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza le dinamiche che hanno portato alla tragedia. Al momento, non è chiaro se l’errore della donna sia stato causato da una distrazione, da un malore o da altre circostanze. La salma di Daniela Boldrini è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se eseguire ulteriori accertamenti sul corpo per chiarire eventuali dubbi.

La notizia della morte di Daniela Boldrini ha lasciato sgomenta la comunità di Antraccoli, dove la donna viveva con la sua famiglia. Conosciuta e benvoluta da molti, Daniela era una madre affettuosa e una persona molto legata ai suoi cari. I suoi tre figli e i familiari più stretti si trovano ora a fare i conti con un dolore immenso e improvviso.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prevenire situazioni simili. L’ingresso contromano in autostrada è un evento raro ma estremamente pericoloso, che spesso si conclude con esiti drammatici. Gli esperti sottolineano l’importanza di segnaletiche chiare e di sistemi che possano impedire errori fatali da parte degli automobilisti.

Intanto, i residenti di Chiesina Uzzanese si interrogano su come migliorare le condizioni dello svincolo autostradale della zona. La proposta avanzata dal vicesindaco Lorenzo Vignali di avviare un dialogo con Autostrade per l’Italia potrebbe rappresentare un primo passo verso l’adozione di misure preventive più efficaci. Tuttavia, resta il dolore e lo sgomento per una tragedia che ha spezzato una vita e segnato profondamente una comunità.