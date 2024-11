Coppia di fidanzati muore in un incidente a Iglesias, gli amici: “Ci siamo subito resi conto che non erano arrivati”

A mezzanotte, durante una serata che avrebbe dovuto essere di festa, un gruppo di amici si è accorto che mancavano due membri della loro comitiva. Alessandro Rossi e Giulia Bianchi, entrambi 17enni, non erano arrivati al Bowling pub dove solitamente trascorrevano il sabato sera insieme. La loro assenza è stata subito notata dai coetanei, che hanno tentato invano di contattarli al telefono. Ogni tentativo di raggiungerli è stato inutile fino a quando la notizia dell’incidente non ha raggiunto il gruppo, gettando tutti nello sconforto.





“Lui era solare, disponibile, molto divertente e con la battuta sempre pronta. Un bravissimo ragazzo” ha raccontato uno degli amici all’ingresso della camera mortuaria del Cto. “Lei era sempre gentile, disponibile e sorridente”. Queste parole descrivono Alessandro e Giulia, due giovani innamorati e inseparabili, che avevano conquistato il cuore del loro gruppo di amici per la loro affettuosità e disponibilità.

Il tragico incidente è avvenuto alle porte di Iglesias, quando il motorino su cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrato violentemente con un Range Rover che percorreva la stessa strada. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due adolescenti, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Il conducente del Range Rover è stato trovato in stato di shock e ha riportato solo contusioni lievi, come evidenziato dai primi controlli medici effettuati sul posto.

Alessandro, appassionato di motociclette, era da poco entrato a far parte del Motoclub Iglesias, un sogno che coltivava da tempo e che aveva finalmente realizzato. Giulia, d’altro canto, era una ragazza piena di interessi diversi e molto legata ai suoi amici. La loro unione era vista da tutti come quella di due persone “fatte l’una per l’altra”, una coppia che irradiava positività e affetto.

Per onorare la memoria dei due giovani fidanzati, tutti i membri del Motoclub iscritti alla gara del campionato sardo di enduro hanno deciso di ritirarsi dalla competizione. Un gesto simbolico che testimonia quanto fossero amati e rispettati all’interno della comunità motociclistica locale.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle autorità competenti: il motorino dei ragazzi si è scontrato frontalmente con il Range Rover in un tratto di strada rettilineo, in circostanze ancora da chiarire. Le indagini sono in corso per stabilire le cause esatte dello schianto, ma al momento non sono emerse evidenze di negligenza o violazione del codice della strada da parte del conducente del SUV.

Il dolore per la perdita di Alessandro e Giulia ha colpito profondamente non solo i loro amici più stretti ma anche l’intera comunità di Iglesias, che si è stretta attorno alle famiglie dei due ragazzi in un abbraccio collettivo di solidarietà e commozione. La città è stata scossa da ques