Corpo trovato su un isolotto del Piave: Susanna Recchia e la sua bimba di 3 anni sono scomparse.

Un corpo è stato rinvenuto a valle del Piave, presso un isolotto, nel corso delle operazioni aeree condotte da un elicottero impegnato a cercare Susanna Recchia, scomparsa dalla sua abitazione a Miane (Treviso) insieme alla figlia di tre anni venerdì sera. Secondo le notizie riportate dal Gazzettino, c’è la possibilità che il corpo trovato appartenga alla 45enne, ma le autorità stanno ancora effettuando attente verifiche per confermare l’identità.





Le ricerche sono state intensificate questa mattina, domenica 15 settembre, dopo che ieri la Volkswagen Tiguan bianca di Susanna è stata scoperta abbandonata a Covolo di Pederobba. La zona di ricerca si è focalizzata in particolare attorno al ponte di Vidor, noto per essere un luogo drammatico dove si sono verificati numerosi suicidi, a causa delle acque turbolente del fiume.

Sul posto sono attive le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, i quali stanno utilizzando un mix di risorse tra cui elicotteri, squadre nautiche, droni e cani addestrati per il fiuto di sostanze. La situazione è complicata dall’oscurità della notte, ma nonostante ciò, l’area continua a essere sorvegliata da parte delle autorità.

Fino a questo momento, non ci sono informazioni certe sullo stato della bambina, aumentando l’ansia degli amici e dei familiari che sperano ancora in un esito positivo. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, con la speranza che possano portare a notizie confortanti nelle prossime ore. La comunità è in allerta e segue con attenzione gli sviluppi di questa tragica vicenda.