“Cosa ha fatto Perla? I fan restano scioccati dalle foto irrecognizzibili della vincitrice del Grande Fratello”

La recente stagione del Grande Fratello è stata caratterizzata dalla trionfante vittoria di Perla Vatiero. Questa giovane di 27 anni, precedentemente conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island, ha rovesciato tutte le previsioni ed è emersa come la vera vincitrice del celebre reality show di Canale 5, presentato da Alfonso Signorini. Un elemento fondamentale della sua vittoria è stata la sua relazione sentimentale con Mirko Brunetti, come ha parlato durante un’intervista a Verissimo.





Le sue esperienze a Temptation Island e soprattutto al Grande Fratello, hanno fatto maturare in Perla una convinzione fondamentale: “Mirko è l’uomo della mia vita. L’ho sempre creduto e non ho mai smesso di crederlo”. Ma oggi la coppia cerca di vivere la loro storia d’amore senza ripetere gli errori del passato: “Abbiamo sbagliato a convivere da subito. Ora siamo pronti a intraprendere il nostro futuro insieme con tranquillità, spensieratezza e leggerezza”.

Dopo la fine del Grande Fratello, Perla Vatiero ha avuto l’opportunità di rivedere gli amici Marco Maddaloni e Letizia Petris. Una cena tra amici, che ha messo in evidenza un aspetto che ha suscitato il dubbio dei follower online, come indicato anche da Novella 2000: “Alcuni utenti hanno incolpato Perla Vatiero di aver abusato del Photoshop in una foto pubblicata con Letizia Petris, con messaggi fortemente critici”.

“Perla ha esagerato”: le nuove foto scatenano critiche su web

In effetti, le foto lasciano vedere una Perla non proprio simile a quella che abbiamo seguito durante il Grande Fratello. Il suo viso sembra molto più vuoto e in una posa sembra alta e magra. Secondo i commenti, molti sono scettici sul cambiamento di Perla dopo il reality.