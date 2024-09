“Cosa sta combinando?”. Grande Fratello, Jessica Morlacchi protagonista: il pubblico incredulo

Jessica Morlacchi, appena entrata nel Grande Fratello, ha subito rapito l’attenzione di Alfonso Signorini e dei telespettatori di Canale 5. Già nota al pubblico, nella casa di vetro sta rivelando la sua vera essenza, un mix di energia travolgente e simpatia contagiosa. Tuttavia, non mancano le voci critiche che mettono in dubbio la sua autenticità. Durante la seconda puntata, Signorini ha affrontato l’argomento, spiegando che Jessica è davvero così com’è, descrivendola come un po’ “stordita”.





In più occasioni, la cantante ha manifestato il desiderio di trovare l’amore nella casa, dove sembra attratta da diversi concorrenti. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici le hanno offerto dei consigli strategici per affrontare questa esperienza.

Luzzi ha sottolineato l’importanza di “rallentare le frequenze cerebrali” per vivere meglio l’esperienza. “Nel medio-lungo periodo, dovresti approfittarne per staccare la mente e fare maggior affidamento sulle tue emozioni. Devi vibrare di più e pensare di meno, così il cervello si disconnetterà e tutto sarà più semplice”, ha affermato. Al contrario, Buonamici sembra pensare che Jessica stia un po’ giocando con i suoi coinquilini.

“Sono qui come se avessi vinto il superenalotto. Sono abituata a vedere uomini così affascinanti in TV. Per me, che cerco l’amore, questo è un sogno. Voglio restare qui e continuare a sognare”, ha dichiarato Jessica in un momento esilarante che ha fatto ridere il pubblico, accompagnato da una gaffe memorabile durante un’entrata nel confessionale.

Dopo questo episodio, sembra chiaro che Jessica non ha neanche bisogno di un fandom per essere considerata speciale. Fuori categoria, è stata definita da molti!

“Ahahaaha, l’hai visto? È completamente fuori di testa ahahaaha”, ha commentato un fan su Twitter.

La cantante stava tentando di varcare la soglia del confessionale, ma, anziché notare la maniglia, si è lasciata andare a un divertente tentativo di spingere via il portone. “Oh no, stavo solo spostando il muro!”, ha esclamato ridendo. La sua spontaneità ha fatto sì che i fan impazzissero: “Dopo questo, Jessica non ha bisogno nemmeno di un fandom. È davvero unica!”.

Con il suo carisma e la sua personalità, Jessica Morlacchi si sta già imponendo come una protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello, e il pubblico non può fare a meno di seguirne le mosse.

jessica che invece di chiudere la porta cerca di spostare il muro 💀#grandefratello pic.twitter.com/9htxhIA5uF — 𝐹𝑙𝑎 ➳ (@daaisyviolet) September 18, 2024