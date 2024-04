“Cosa succede tra te e lei?” Stefano De Martino, un altro scoop e una famosa al suo fianco: sorpresi su una barca e sembrano felici insieme (FOTO)

Le recenti foto di Stefano De Martino in compagnia dell’ex fidanzata Gilda Ambrosio su una barca hanno scatenato nuove speculazioni sulla loro relazione.





Recentemente, Stefano De Martino è stato immortalato in momenti di relax a bordo della sua barca, riaccendendo le voci su un possibile riavvicinamento con una sua ex fidanzata. Grazie ai paparazzi del settimanale Chi, che hanno catturato questi attimi, i fan dell’amatissimo conduttore possono ora sbirciare in un privato incontro tra vecchi amori.

Giornate al Sole con Vecchi Amori

Approfittando delle calde giornate quasi estive, Stefano è apparso a petto nudo, godendosi il sole e preparandosi per i primi tuffi stagionali. Non era solo, poiché a condividerlo con lui c’era un gruppo di amici e, significativamente, la sua ex fidanzata, che non è passata inosservata agli occhi dei fotografi. Tra Stefano e l’ex, l’armonia era palpabile, e i fan non hanno tardato a lasciarsi andare a speculazioni e speranze romantiche.

Un Pomeriggio di Relax e Complicità

Le immagini pubblicate mostrano chiaramente Stefano e l’ex fidanzata, identificata come Gilda Ambrosio, mentre si divertono in un pomeriggio di relax. L’atmosfera a bordo era festosa, con musica, buon vino e risate condivise, segno di una complicità che sembra andare oltre la semplice amicizia. Nonostante le evidenti dimostrazioni di affetto, come abbracci amichevoli e momenti di genuina allegria, fonti vicine alla coppia insistono che tra loro esista solo un solido legame di amicizia.

Gilda Ambrosio, nata nel 1992 e originaria di Napoli, è una nota fashion influencer e co-fondatrice del marchio di moda The Attico insieme a Giorgia Tordini. La sua presenza su Instagram è marcata da un seguito di oltre 722mila follower, evidenza della sua influenza nel mondo della moda.

La Vita Pubblica di Stefano De Martino

Oltre alla sua vita amorosa, Stefano continua a essere un punto fermo nel panorama televisivo italiano. Recentemente è stato visto a Milano per il compleanno del figlio Santiago, evento che ha condiviso con la sua ex moglie, Belen Rodriguez, mostrando che tra loro persiste un rapporto sereno. Successivamente, il conduttore ha partecipato come padrino al battesimo del nipotino a Napoli, dimostrando il suo forte legame con la famiglia.

Questi avvistamenti, specialmente quelli che lo mostrano in compagnia di figure significative del suo passato, continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico e della stampa, confermando Stefano De Martino come uno dei personaggi più seguiti e amati dello spettacolo italiano.