Cristiano Malgioglio si infuria con la giuria a Tale e Quale Show: “Me ne vado”

Se Cristiano Malgioglio ha incontrato almeno una volta un grande personaggio di Hollywood o una star della musica, questo è un tema ricorrente in Tale e Quale Show. Nella puntata dell’11 ottobre, sono stati coinvolti Madonna, Mick Jagger e Tina Turner, e Malgioglio ha ovviamente rivendicato di averli conosciuti, elogiando ciascuno di loro e raccontando aneddoti vissuti insieme. Questo è diventato il tema centrale della serata, ma per un momento Malgioglio è sembrato infastidito. Si è alzato e ha finto di andarsene, prima che Conti intervenisse dicendo: “Ma io me ne vado da questo programma”.





La reazione di Malgioglio

È successo alla fine dell’esibizione in cui Kelly Joyce ha imitato Tina Turner, mostrando di essere una delle favorite per vincere questa edizione di Tale e Quale Show. Dopo l’esibizione, è stata data la parola a Malgioglio, che non ha visto somiglianze. “Io l’ho conosciuta Tina Turner”. Di fronte alle continue battute di Panariello, Marcuzzi e della quarta giurata Geppi Cucciari, Malgioglio si è alzato spazientito: “Ma io me ne vado via da questo programma”, aggiungendo: “In cinquant’anni di carriera ho conosciuto il mondo”.

Conti è subito intervenuto, scherzando: “Altro che 50, sono 70 anni”, riuscendo a far sorridere Malgioglio, anche se sembrava comunque un po’ infastidito. Poi ha ricominciato a raccontare della sua esperienza con Tina Turner e, dopo un altro aneddoto, il conduttore gli ha ricordato: “Ce l’avevi già raccontato una volta”. La tensione si è subito alleviata, perché alla fine Tale e Quale si basa sul divertimento, non sulle polemiche, ma in diversi momenti della serata ha sembrato mancare un po’ di affinità tra i partecipanti.

La nuova edizione di Tale e Quale Show sta riscuotendo un buon successo in termini di ascolti e sta trovando un nuovo equilibrio, vista la significativa modifica nella giuria. Mentre il duo Panariello-Malgioglio ha confermato la sua storicità, l’uscita di scena di Loretta Goggi dopo tanti anni ha aperto la strada ad Alessia Marcuzzi, che in queste prime puntate sta cercando di adattarsi e inserirsi nei meccanismi di un programma con una lunga tradizione.