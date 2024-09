Crollo a Saviano, padre grave con ustioni su un terzo del corpo. Bimbo di 2 anni sotto osservazione

Tragedia a Saviano: padre gravemente ferito, il piccolo in osservazione dopo il crollo di una palazzina. La vita spezzata di una famiglia intera.





Il genitore coinvolto nel drammatico crollo della palazzina a Saviano lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Antonio Zotto, 40 anni, ha riportato ustioni su ben 35% della superficie corporea, ed è attualmente intubato e sedato a causa della gravità delle sue condizioni. Purtroppo, la tragedia ha avuto un bilancio drammatico: hanno perso la vita la moglie, Vincenza Spadafora, 41 anni, e i due figli di 4 e 6 anni, insieme alla nonna dei piccoli, Autilia Ambrosino, 79 anni, madre di Antonio. Le notizie provenienti dall’ospedale sono allarmanti e il personale sanitario valuta le sue condizioni come critiche.

La situazione del bambino di 2 anni è comunque sotto attenta osservazione. Il piccolo, anch’egli coinvolto nell’incidente, è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Santobono, sotto la supervisione del dottor Giovanni Gaglione. Fortunatamente, gli esami clinici hanno escluso la presenza di fratture del femore, ma ha riportato alcune lesioni a organi interni e una leggera contusione polmonare a causa dell’impatto del crollo. La sua situazione resta monitorata, ma non è in pericolo di vita e non è considerato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nella mattina di ieri in via Tappia 5, a Saviano, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato innescato da un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. Le autorità stanno continuando le indagini per capire le cause di questa tragica deflagrazione, che ha distrutto non solo l’abitazione, ma anche i sogni di una famiglia intera.

Il piccolo, purtroppo orfano, è uno dei pochi sopravvissuti a questa catastrofica situazione che ha lasciato un profondo senso di lutto nella comunità locale. A Saviano, si invocano misure più severe per la sicurezza degli edifici, e si esprime una forte solidarietà nei confronti della famiglia Zotto. A fronte di questa tragedia, la comunità si unisce per sostenere il padre e il suo bambino, con speranze di recupero e una vita che possa ripartire.

Mentre le indagini continuano, i cittadini ribadiscono l’importanza di garantire la sicurezza edilizia e di prevenire simili incidenti in futuro. La tragedia di Saviano solleva interrogativi inquietanti, e la città intera è in attesa di risposte.