Dalila Di Lazzaro e il lutto per la perdita del figlio: “Mi dissero: è in sala mortuaria, venga a prendere le sue cose”

L’attrice Dalila Di Lazzaro, 71enne, ha condiviso i dettagli toccanti della perdita di suo figlio Christian in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. La tragedia avvenne nel 1992, quando Christian, all’età di 22 anni, perse la vita in un incidente stradale.





Nel corso dell’intervista, Dalila Di Lazzaro ha rivelato: “L’avevo avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema“. La perdita del figlio ha lasciato un vuoto immenso nella vita dell’attrice, che ha condiviso i ricordi e i sogni spezzati di Christian.

Christian era del 1969 e aveva tutta una vita davanti a sé. Studiava con l’obiettivo di diventare un dentista e aveva progetti per perfezionare la sua arte musicale negli Stati Uniti. Secondo Dalila Di Lazzaro, “Era un chitarrista, suonava in un complessino che si era esibito anche al PalaEur. Solo dopo la sua morte seppi che componeva canzoni, me lo dissero i ragazzi della sua band”.

La sera della tragedia, Dalila Di Lazzaro doveva andare a cena con Ethan Wayne e Francesca Dellera, ma Christian aveva altri piani: “Vado a suonare con i miei amici; è il primo sabato dopo il Car, sto con loro“. Pochi istanti dopo, ricevette la telefonata che avrebbe cambiato la sua vita per sempre.

“Rientrai alle tre, poi sentii il telefono… drin drin e mettevano giù. Non ero preoccupata ma al risveglio al mattino trovai un messaggio in segreteria. Fu terribile. Era dall’ospedale: ‘Purtroppo c’è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le sue cose’“, ha raccontato l’attrice.

La perdita improvvisa di Christian ha lasciato un’impronta profonda nella vita di Dalila Di Lazzaro, che ha condiviso il suo struggente ricordo: “All’obitorio, prima di accarezzarlo per l’ultima volta mi bendai gli occhi. Volevo ricordamelo, ma da vivo“.

La storia di Dalila Di Lazzaro è un tributo commovente all’amore materno e al dolore insuperabile causato dalla perdita di un figlio. La forza e la resilienza dimostrate dall’attrice nel raccontare questa tragedia sono un’espressione tangibile dell’amore eterno che nutre per suo figlio.

In conclusione, l’intervista a Dalila Di Lazzaro offre uno sguardo intimo e toccante sulla perdita di suo figlio Christian nel 1992, rivelando la profondità del dolore e l’amore eterno di una madre.