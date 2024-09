Daniela Circelli uccisa su via Tiburtina: identificati i conducenti che correvano a 100 km/h

Due automobilisti potrebbero affrontare accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver coinvolto e ucciso Daniela Circelli. Le indagini hanno condotto gli inquirenti a identificarli attraverso le telecamere di sorveglianza.





L’incidente mortale che ha spezzato la vita di Daniela Circelli, trentanovenne, è avvenuto tra la notte di lunedì 9 e martedì 10 settembre lungo via Tiburtina, nel Comune di Tivoli, in provincia di Roma. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale hanno portato all’identificazione dei due conducenti, che stavano partecipando a una gara di velocità clandestina sfrecciando a oltre 100 chilometri orari nel centro della città. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo di una Volkswagen e di una BMW, i due automobilisti hanno investito Daniela mentre stava attraversando le strisce pedonali, intentata a raggiungere un collega per andare al lavoro all’interno di uno stabilimento Amazon dove era magazziniera.

Purtroppo, Daniela non è mai arrivata dall’altra parte della carreggiata: travolta dalle macchine, non ci sono stati soccorsi efficaci per salvarla. Gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei due conducenti grazie alla videosorveglianza, con dieci telecamere che hanno ripreso il passaggio delle vetture in quel drammatico momento. Attualmente, gli inquirenti hanno già avviato il procedimento per possibili denunce o arresti.

Fiaccolata in memoria di Daniela

In segno di commemorazione, stasera alle ore 21 è prevista una fiaccolata dedicata a Daniela, che si terrà presso il parco pubblico di Casa Calda. Amici, parenti e cittadini si uniranno per rendere omaggio alla sua memoria e dimostrare la loro solidarietà alla famiglia colpita da questa tragedia. L’evento rappresenta una forte occasione di riflessione e sensibilizzazione su temi come la sicurezza stradale e il rispetto delle norme di comportamento sulla strada.

Intanto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto un’autopsia sulla salma di Daniela, per cui i familiari attendono il nulla osta per pianificare i funerali e dare il giusto addio a una persona che ha lasciato un segno nella vita di chi la conosceva. La comunità di Tivoli è in lutto e si unisce nel supportare i suoi cari in questo momento difficile, evidenziando l’importanza della vita e la necessità di maggiori controlli sulla sicurezza stradale. La tragedia avvenuta in via Tiburtina non deve essere dimenticata, ma dovrebbe piuttosto spingere tutti a riflettere sulla cultura della guida sicura e sull’importanza di rispettare le regole della strada.