Daniele Dal Moro racconta un episodio controverso su un treno con passeggeri senza biglietto

Durante una diretta su Twitch, Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso un’esperienza estrema che lo ha visto coinvolto in un episodio di violenza su un treno, accendendo accesi dibattiti tra i suoi fan e i detrattori. La sua narrazione, sebbene animata da un apparente desiderio di giustizia sociale, solleva interrogativi etici riguardo l’uso della forza e le conseguenze delle azioni personali.





Un atto di forza contro passeggeri senza biglietto

Durante la diretta su Twitch, Daniele Dal Moro ha rievocato un episodio particolarmente controverso che si è verificato mentre si trovava su un treno. Dettagliando l’accaduto, l’ex gieffino ha affermato di aver reagito con forza contro un gruppo di passeggeri, definiti “extracomunitari”, che si rifiutavano di scendere dopo che un controllore aveva verificato la loro mancanza di biglietto.

“Ero inca***o nero,” ha raccontato Dal Moro, “c’erano 4-5 extracomunitari ai quali, per carità, voglio anche bene, basta che non mi rovinino la giornata. I controllori li hanno invitati a scendere, ma sono passati dieci minuti e non succedeva nulla. A un certo punto, mi sono rotto il ca***.” Queste parole esprimono una frustrazione palpabile che ha spinto il giovane a prendere l’iniziativa in un momento di evidente impasse.

Decidendo di agire, Dal Moro ha spiegato di essersi alzato dal suo posto, avvicinandosi a un gruppo di passeggeri: “Ho chiesto al controllore se ce la facevamo. Quattro di loro erano già scesi, ma due erano ancora lì, quindi ho capito che toccava a me.” Questo suo approccio ha scatenato una reazione tra i presenti, i quali si sono trovati a guardare una scena di assalto.

Daniele Dal Moro

Dal Moro non ha esitato a descrivere i dettagli della situazione: “Li ho presi da dietro e li ho buttati addosso agli sbirri.” Il racconto si fa sempre più drammatico quando l’ex gieffino narra di aver dato uno schiaffo a uno dei passeggeri. “Ho guardato il capotreno e gli ho detto ‘Monta su e andiamo fuori dai cogl**i’,” ha chiosato, rinforzando il suo ruolo di ‘giustiziere’ in un contesto di disordine.

La reazione dei passeggeri e le polemiche seguenti

Le parole di Daniele Dal Moro hanno suscitato reazioni contrastanti tra i passeggeri del treno. “Dopo aver fatto quello che ho fatto, il capotreno è salito e ha ripreso il viaggio. Quando sono tornato al mio posto, ho ricevuto un applauso dalla gente,” ha affermato, riflettendo sull’accoglienza avuta dai presenti. Tuttavia, queste affermazioni hanno sollevato anche una tempesta mediatica e critiche per quello che è stato visto da molti come un atto di violenza ingiustificata.

Le reazioni dei suoi compagni di trasmissione, Edoardo Donnamaria e Andrea Damante, non si sono fatte attendere. “Questo è Daniele. Ci dissociamo ma ci associamo allo stesso tempo. È giusto agire quando ci sono persone che devono andare a lavorare,” hanno commentato, evocando una comprensione mista nei confronti dell’accaduto.

Non mi interessa se sono racconti inventati, per me è vergognoso anche solo che TUTTI E TRE questi sorci ridano per il pestaggio di un gruppo di extracomunitari e il contesto che emana puzza di merda rende ancora più schifosa la situazione.pic.twitter.com/FT7mLW0fzA — 𝚏𝚛𝚊♡ (@_framara) November 10, 2024

Questo episodio ha messo in luce non solo il tema della sicurezza sui mezzi pubblici, ma anche vari problemi sociali legati al rispetto delle regole e alla convivenza tra diverse culture. La narrazione di Dal Moro, sebbene tipica di un contesto di spettacolo, ha rivelato le molteplici sfaccettature di una società che fatica a trovare un equilibrio tra sicurezza e tolleranza.